Las pérdidas por la sequía que dejo sólo a la producción sojera con u$s4.200 millones menos en materia de ingresos tuvo su impacto también en la venta de pick up que se ve afectada al momento por una reducción de la demanda y que terminará el año por debajo de lo visto en 2017. El sector apuesta como el Gobierno a que la próxima campaña bata todos los “récords” para recuperar lo ganado dos años atrás. Mientras tanto, buscan alternativas de plazas en países limítrofes para paliar los cambios de la moneda norteamericana.

“Todos los sectores cayeron y las pick up en particular. Este año su participación caerá en el mercado total precisamente por el problema de la sequía que afecto al campo y que es el principal sector demandante de las 4 x 4”, señaló a BAE Negocios, el presidente de Nissan Argentina, Diego Vignati, en el marco del lanzamiento al mercado local de su marca Frontier en San Carlos de Bariloche.

Esta pick up que se producirá por primera vez en Córdoba se da gracias a una inversión de u$s600 millones en la ampliación de la planta Santa Isabel y que forma parte de una alianza estratégica con Mercedes Benz y Renault. La misma tiene un alcance máximo de producción de 70.000 vehículos anuales.

Para Vignati “el segmento de las pick up va a seguir creciendo y creemos que tiene que superar el 10% o 11% del mercado total y por eso apostamos a que este se siga desarrollando y en eso Argentina tiene mucho futuro a partir de la producción agrícola donde se entiende que la próxima cosecha va a ser muy buena”.

Pero el empresario no sólo vio al agro como el motor para mover a las 4 x 4 también vaticinó que de la mano del tipo de cambio favorable lo que hace que el sector petrolero tenga precios interesantes a partir del desarrollo de Vaca Muerta y la minería también tiene la posibilidad de desarrollarse”.

Sin embargo la movida del dólar está generando un dolor de cabeza para la industria. Si bien se reconoce que el tipo de cambio “ahora mejoró” lo que permite exportar a países como Brasil “aun falta mucho" dado que en el caso de Nissan deben "competir con orígenes mexicanos, tailandeses que tienen ventaja de economía de escala, más esto permite compensar las importaciones de piezas que vienen de afuera”, dijo Vignati.

La atracción del productor por las 4 x 4 hace que empresas como Nissan traiga la Frontier a la Argentina y “aprovechar así el comercio del Mercosur y dejar de depender de México”, que es el país desde donde hasta hace poco llegaban las pick up.

La idea de la firma japonesa es vender hoy el 50% a Brasil para repartir la caída local aunque este dependerá de cómo se muevan ambos mercados, reconoció Vignati quien agregó “que se están buscando otras plazas en la región para exportar”.

El mercado de las pick up es un segmento liderado por Ford, Toyota y Volkswagen, y por eso Nissan quiere llegar de lleno al productor y para eso ofrecerá la adquisición de su 4 x 4 con el pago de granos.

“Se trata de un plan de pagos de tres y seis meses focalizado en pick up. De esta forma queremos llegar directamente al productor. Lo que se busca a través de esta opción es darle una mayor flexibilidad para el cliente”, dijo a este diario, el director comercial Gonzalo Ibarzabal.

En definitiva la industria como se dijo apuesta a finalizar el año con bajas, pero es optimista en el próximo ciclo. Y si bien aun no se sembró la soja y apenas se está plantando maíz. El panorama de la llegada del fenómeno de El Niño, que significa lluvias, no se está cumpliendo.

Si bien se dieron precipitaciones en los últimos días estas no sólo no fueron dispares sino que algunas provocaron la destrucción del trigo en muchas zonas.

Mas “siguen las reservas escasas y sequía para el trigo en la provincia de Córdoba y centro-sur de Santa Fe”, señaló el último informe de la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) que depende de la secretaria de Agroindustria.

El organismo no le dio buenas noticias al Gobierno que espera la recuperación del campo de la mano del cereal en los comienzos de 2019. “El panorama no cambiaría en la semana, ya que no se esperan precipitaciones abundantes”, estimó el ORA.