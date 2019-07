Ante un escenario de caída de la exportación y una sobreoferta que no puede ser absorbida mas por el mercado interno, la industria láctea alertó que se deberá ir hacia una reducción de los precios que hoy recibe el tambero para equipar la ecuación de rentabilidad.

Así lo hicieron saber las fábricas a partir de una carta que fue enviada días atrás a la Dirección de Lechería y la Secretaría de Comercio, con el objetivo de ir elaborando los mecanismos para evitar una crisis en la primavera, meses en donde crece la producción de leche.

"La exportación hoy puede pagar $11 por litro, debido a que bajo el dólar y descendió el precio en Fonterra", dijo el presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel), Pablo Villano, quien agregó: "comparando mayo contra mayo los envíos cayeron 12% además el mercado interno tuvo que bajar sus precios un 10% porque empezó a sobrar leche".

Esto quiere decir que los $15 por litro que hoy recibe el tambero ira en retroceso en los próximos meses si las exportaciones no reputan.

En este contexto fuentes oficiales reconocieron que recibieron la carta de las pymes. La misma advierte que sino se aplica un plan que contenga una lógica sobre la exportación, no se podrá seguir con las actuales "retenciones" ni tampoco con las recientes "tasas" de crédito.

Indudablemente este escenario es parte de una falta de política lechera por parte del Gobierno. La apertura de mercados no es la única herramienta para fomentar la cadena, es necesario ver puertas adentro para aumentar la producción y no para que se cierren tambos porque no son "eficientes". Una plaza interna que no demanda por la caída del poder adquisitivo, es parte de los errores.

Se entiende entonces que en dos meses el precio de la leche caerá y volverán nuevamente los problemas para la cadena y las quejas del tambero ante un sobrante que no lo puede consumir nadie.