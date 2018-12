El Gobierno de la Provincia del Neuquén aprobó, a través de un decreto, una serie de acuerdos firmados entre O&G Developments, subsidiaria de Royal Dutch Shell en Argentina, y Apco Oil & Gas International, sucursal local de Vista Oil & Gas (Apco), piloteada por el ex CEO de YPF, Miguel Galuccio.

Como parte de esta operación, Shell adquirió de Apco 18 kilómetros cuadrados netos del bloque Coirón Amargo Sur Oeste (CASO), equivalentes al 35% de los derechos de dicho bloque. En la misma transacción, la petrolera angloholandesa transfirió a Apco el total de sus derechos en el área Águila Mora, que equivalen a una participación del 90%, y acordaron el desarrollo de inversión en infraestructura por un monto de u$s10 millones.

Como consecuencia del acuerdo, Shell incrementa su participación al 80% en el área Coirón Amargo Sur Oeste y se mantendrá como operadora. Apco y Gas y Petróleo de Neuquén (G&P) se dividirán la participación restante en partes iguales de 10% cada una en el área. CASO recibió recientemente del Gobierno de la Provincia de Neuquén, la concesión de explotación por un período de 35 años.

" Shell está en una trayectoria de crecimiento en lo que concierne a su negocio de producción de gas y petróleo, con foco en sus reservas de no convencionales en Estados Unidos, Canadá y Argentina. Los resultados preliminares de los pozos perforados en Vaca Muerta y de los pilotos de producción temprana han sido positivos y favorables comparados con otros activos de la misma clase. Continuaremos con inversiones en los proyectos No Convencionales en Neuquén, tanto en nuestros bloques operados como no operados", dijo Sean Rooney, VP Upstream Argentina y Presidente de la filial local.

En Águila Mora, Apco posee ahora el 90% de los derechos y se ha convertido en operadora, mientras que G&P mantiene el 10% restante.

Apuesta fuerte

La semana pasada, el presidente de Vista Oil, Miguel Galuccio, encabezó una visita al área Bajada del Palo, donde la empresa tiene dos concesiones no convencionales para producir hidrocarburos sobre la formación Vaca Muerta.

Vista Oil es una empresa que salió a la bolsa mexicana y con el dinero reunido compró los activos en la cuenca neuquina que hoy opera, con miras a producir unos 65.000 barriles diarios de petróleo en los próximos cinco años.

Por su parte, YPF también avanza en Vaca Muerta. Ayer anunció un acuerdo con la estatal malaya Petronas para desarrollar petróleo no convencional en La Amarga Chica, con una inversión de u$s2.300 millones durante los próximos cuatro años.