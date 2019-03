Ex profesoras de la facultad me contaron que habían encontrado la porción de torta más cara de Buenos Aires. Cuando me dijeron que costaba más de 10 dólares, no lo pude creer.

Fui a comprobarlo en persona. El local de la cadena Lobo Café de Puerto Madero, muy simple, sin mantelitos ni nada rimbombante, ofrece una porción de torta Rogel a $440.

Vale aclarar que la torta es gigante, y supera las siete capas de masa intercaladas con dulce de leche y cubiertas con merengue, seguramente italiano. A la vista, impresiona.

Pero lo curioso es que la moza con tono caribeño, cuenta que se vende muy bien. De hecho, la torta expuesta no estaba completa. Seguramente algunos degustadores de dulzuras habían invertido semejante suma por unos minutos de placer absoluto.

En su carta y en su sitio, Café Lobo lo explica bien clarito: “Comida generosa y detallista, cuyo principal objetivo es hacernos sentir bien: reconfortados, contentos con una agradable sensación de nostalgia que recupere los clásicos Argentinos para darles un toque gourmet y novedoso”.

Hasta la mísmisima cadena Nucha, especialista en estas exquisiteces, ofrece la porción normal de Rogel a $135 y a $200, la especial Nucha de Rogel. Adquirir una torta Rogel cotiza a $780 el kilo. Cubierta con cuatro discos, dulce de leche, chips de chocolate y merengue italiano.

Sin duda, a simple vista, la porción de Lobo Café parece la torta más cara de Buenos Aires, mejor dicho de Argentina.