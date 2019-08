La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) actualizará una radiografía del consumo de vinos en Argentina con la intención de analizar y comprender la situación competitiva de la bebida nacional. El cambio de hábitos que provocóon una caída en la compra del producto, será parte de la investigación el cual constituirá uno de los insumos fundamentales para la actualización del Plan Estratégico Vitivinícola 2030.

"El estudio busca entender qué paso con los 5 litros per cápita que se perdieron, saber las razones y los nuevos hábitos que no están afectando", sostuvo a BAE Negocios el gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, Sergio Villanueva. El objetivo se centrará en conocer los nuevos gustos de los millennials que es una generación "que no responde a mandatos". Según la Coviar, el estudio contará con una fase cualitativa que permitirá conocer las decisiones de compra y del consumidor y conocer aspectos relacionados a su percepción sobre el vino; aquí se realizarán 16 focus groups con consumidores y no consumidores de vinos. Luego, la etapa cuantitativa dimensionará los principales hallazgos en una muestra representativa de todo el país, con el relevamiento de 1.500 casos.

Para Villanueva "necesitamos tener bases sólidas para discutir el futuro de la vinicultura y ordenarla para atrás, y ver que mandatos se tienen que aplicar a la producción, elaboración, envases, entre otras cosas".

El sector busca comprender el traslado de los consumidores hacia otras bebidas alcohólicas

Por su parte el presidente de la Corporación Vitivinícola, Ángel Leotta, adelanto que hoy el sector se "encuentra en un punto de inflexión, construyendo y validando con todos los actores de la cadena la estrategia en un plan hacia el año 2030 por lo que esta investigación será un insumo fundamental".

El trabajo estará a cargo de la consultora W cuyo responsable Guillermo Oliveto explicó que se trabajará "con una articulación de una mirada cualitativa y cuantitativa entre los consumidores de bebidas con alcohol y vamos a estudiar también el diseño, packaging, retail, branding, tanto de vinos cómo de bebidas sustitutas".

Por último, detalló que también se va a estudiar la agenda de los medios, de la comunicación, teniendo en cuenta el marco contextual que se analiza para entender el clima de época, cómo se modifican los patrones de consumo de los argentinos, cuáles son los vectores que hoy interpelan a los consumidores, cómo está el humor social en todas las clases sociales y en todo el país.

Además la consultora Kantar World Panel, analizará la dinámica de sustitución, es decir cómo se mueven los consumidores entre las diferentes bebidas alcohólicas y en los distintos segmentos de precios.