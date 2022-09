El Grupo Financiero Galicia lanzó Nave, una plataforma que nace en respuesta a las necesidades de los comerciantes de contar con herramientas que les permitan gestionar su negocio integralmente, en un solo lugar, cobrar en tiempo real y visualizar datos clave de su negocio y clientes para poder decidir y realizar acciones que les permitan incrementar sus ventas. Como gran diferencial, el comercio podrá ofrecer cuotas sin tarjeta.

La plataforma creada por Galicia y Naranja X, compañías integrantes del Grupo Financiero Galicia, irá sumando nuevas funcionalidades, por lo que estará en constante evolución.

Los comercios van a poder van a poder vender y disponer de su dinero al instante; ofrecer cuotas sin tarjetas, conocido como Buy Now, Pay Later, permitiendo dar microcréditos a personas que no puedan acceder al crédito tradicional; crear perfiles para sus empleados asociados a sus locales o cajas, según la flexibilidad que cada comercio necesite; visualizar todos los cobros con QR, ya sea desde las aplicaciones bancarias, como desde las billeteras digitales donde los clientes tienen las tarjetas de crédito-débito de forma unificada, y/o sus cuentas, en una sola pantalla y contar con información en tiempo real de los clientes y competidores. Aquí se incorporará la posibilidad de lanzar campañas publicitarias para llegar a más clientes o fidelizar a los que ya le compran.

Este producto ofrece financiación a los clientes. El comercio abona una comisión por la operación y el consumidor final que no posee tarjeta de crédito obtiene cuotas.

Cuotas sin tarjetas permite generar la inclusión financiera de personas que pueden no tener acceso al crédito tradicional, y colaborar con los comercios para impulsar sus ventas. Esta propuesta tiene la ventaja, entre otras, de ser un excelente input a la hora de generar historial crediticio. Esto resulta interesante de cara a aquellas personas que no son usuarios habituales de las opciones de financiación que existen en el mercado.

A través de la nueva plataforma y los canales digitales de Banco Galicia, los comercios cobran mediante una notificación que recibe el cliente y al aceptarla, el comercio tiene acreditado el dinero en su cuenta y el consumidor final cuotas sin interés.

“Las distintas compañías del Grupo Financiero Galicia trabajan permanentemente en el desarrollo de innovaciones tecnológicas que nos permitan mejorar el día a día de nuestros clientes. Buscamos ayudar a los dueños de comercios a impulsar el crecimiento de su emprendimiento, y para ello es clave que cuenten con datos que les permitan convertir oportunidades en negocio, dispongan de herramientas que le hagan más simple la gestión diaria y puedan concentrarse en hacer crecer su comercio, para el resto existe NAVE” Señaló Ignacio Costa, Head de Comercios de Grupo Financiero Galicia.