La línea aérea low cost (bajo costo) Flybondi presentó ayer en sociedad el primero de los diez aviones Boeing 737/800 con los que comenzará a operar el 3 de enero. La empresa tiene 43 rutas domésticas y 42 internacionales autorizadas.

Su CEO, Julián Cook, aprovechó la presencia del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, para reclamar la eliminación de obstáculos para desarrollar este modelo en el país y desafió a los sindicatos.

"Argentina es el único país en el mundo que tiene una banda de precios mínima que no deja vender a valores más bajos. Podríamos ofrecer vuelos a un 70% menos, pero no podemos", explicó el ejecutivo. Para dar un ejemplo, señaló que "no puedo vender a Córdoba por debajo de los $788. Flybondi está en condiciones de vender ese vuelo a $300 por tramo".

Una de las mayores preocupaciones del CEO de Flybondi, que hasta ahora invirtió u$s75 millones, es el precio. Por eso asegura que "estamos evaluando la posibilidad de absorber nosotros el valor de los impuestos, para poder abaratar los precios".

En relación a la relación con los sindicatos, el CEO confesó que "aún no cerramos acuerdos con los gremios", pero sostuvo que "estamos listos para firmar el convenio con los pilotos y ellos no quieren hacerlo por ahora. Nosotros vamos a empezar a volar, tenemos 140 empleados, entre los que hay 22 pilotos. No vamos a esperar que ellos nos permitan hacerlo".

Confiado, dijo que espera contar con dos millones de pasajeros y retener el 15% del mercado en el primer año y a los 5 años, alcanzar los 10 millones de viajeros.

El 3 de enero comenzará a volar desde Córdoba a Bariloche, Iguazú y Mendoza y desde Mendoza a Iguazú y Bariloche. A fin de ese mes, empezarán a salir los vuelos a Córdoba desde la base aérea del Palomar.

A fin de 2018, espera contar con diez aviones y operar 33 rutas y en 2021, alcanzar las 30 aeronaves. Cook adelantó que "en la segunda parte de 2018 volaremos a Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay y en 2019, llegaremos a Bolivia". Además, reveló que el despacho de equipaje costará entre $150 a $200 por valija de hasta 23 kilos.