En la estantería de la despensa se acomodan la yerba, bizcochitos de grasa y dulce de leche. A metros, un supermercado tiene bandejas con milanesas de nalga y en el restaurante más cercano una pareja pide un bife de chorizo con guarnición.

¿Parque Patricios?, ¿Villa Crespo?, ¿Palermo?. No, ese panorama puede observarse hoy en pleno Palm Beach, en el estado de Florida, pero también en Los Ángeles y otras ciudades estadounidenses donde no solamente ganan cada vez más espacio las propuestas gastronómicas con sello argentino sino también los ingredientes y productos de la cultura criolla.

"Vemos que al americano le está gustando mucho todo lo nuestro y lo están incorporando cada vez más", dice Matías Pagano, director de KAO, empresa dedicada a desarrollar y expandir proyectos gastronómicos.

Pagano advierte, sin embargo, que el boom por los alimentos argentinos en Estados Unidos no debe ser enfocado de manera "lineal" ya que "para este mercado todo hay que aggiornarlo al estilo americano, por eso es clave buscar un asesoramiento local".

Tras siete años de estar radicado en Miami, adonde desembarcó para liderar la llegada de Sushi Club, Pagano conecta el éxito de la gastronomía argentina y sus productos en el gran país del Norte con la tendencia creciente entre los americanos por degustar cada vez más las comidas étnicas.

"Se está ampliado el horizonte de lo que ellos consideran étnico yendo más allá de las comidas o indias. Están probando otras propuestas de diferentes rincones del mundo y ahí entramos nosotros", explica.

Aunque los locales étnicos se pueden encontrar en todas las zonas, las nuevas tendencias en la Florida se concentran en Coral Gables, Brickell, pequeña Haití y Hallandales Beach.

En cuanto a los cortes clásicos argentinos, el bife de chorizo se puede encontrar como new york steak; al churrasco o al vacío, como flap meat. "La propuesta en KAO Sushi & Grill es la fusión con platos de base nikkei y carnes argentinas", agrega.

"Nosotros estamos apostando a zonas que están viniendo a pasos agigantados como Hallandale Beach, en la cual estamos proponiendo un nuevo concepto de comidas argentinas y donde el local es íntegramente en containers, pintado por artistas argentinos y con cervezas regionales", advierte.

En Boca Ratón, donde abrió el restaurante de comida saludable J&J Fresh Kitchen, Pagano vivió una anécdota que, además de divertida, condensa perfectamente las peculiaridades del fenómeno que describe.

"Pese a que es una zona con un público típicamente americano, donde son casi todos neoyorkinos, quise probar que aceptación podría tener la yerba. El primer problema fue que me quedé sin mates en dos minutos, les encantaron y se los llevaron enamorados probablemente del objeto en sí y luego empezaron a comprar yerba. En una ocasión, alguien me preguntó cómo se usaba y, tras explicarle, le recomendé que, para probar, llevara un paquete chico de medio kilo, a lo que el hombre me contestó que necesitaba al menos cuatro kilos porque pensaba invitar a un montón de amigos a probar. Increíble, me quedé asombrado".

Según Pagano, la cocina argentina en Florida está cada vez más diversificada. "Aunque lo que más se conoce son los conceptos de carnes, con nuestros cortes y parrilladas, cada vez crece más la propuestas gourmet. Incluso en las empanadas se ha salido de los tradicionales sabores con propuestas súper novedosas con mezclas de sabores, carnes y frutas".

Góndolas

Pagano también observa que los alimentos argentinos en las góndolas de los supermercados también crecen cada vez más. "En carnes cada vez se encuentran cortes argentinos en casi todas las cadenas de supermercados. Inclusive ya se encuentran paquetes de milanesas. Productos en base a yerba mate, en bebidas tipo sodas y energizantes. Dulce de leche y churros estilo argentino", detalla.

En materia de precios, la yerba se puede encontrar a un valor de entre USD7 y USD11, dependiendo de si se trata de paquetes de medio o un kilo y las marcas; las milanesas a USD 13 el kilo, mientras que el dulce de leche arranca en USD 4.

Carolina Bustos es una joven mendocina de 25 años, quien tras dos años de vivir en la ciudad de Provo, en Utah, lanzó a comienzos de este año Milanga. Cuenta que "la comida argentina es bien vista".

Aunque la preferencia por lo argentino se extiende por todo el país, Miami parece ser la meca de los emprendedores argentinos que persiguen el sueño americano de la gastronomía. Se calcula que abrieron en Miami más de 150 locales gastronómicos de inversores argentinos en el último tiempo.