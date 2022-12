Ley de Pirotecnia Cero: se aprobó en la provincia de Buenos Aires

El triunfo de la Selección argentina generó una gran alegría y un furor consumista. No sólo por las camisetas, también hizo trepar las ventas de la nieve por los festejos y de los fuegos artificiales. Días antes, se aprobó en la provincia de Buenos Aires la ley de Pirotecnia Cero que prohíbe la venta y el uso de los productos de alto impacto sonoro.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó la ley de Pirotecnia Cero. El proyecto aprobado prohíbe la venta y el uso recreativo de pirotecnia de alto impacto sonoro en toda la provincia, algo que ya se implementa en algunos municipios.

El proyecto pertenece al senador mandato cumplido Juan Fiorini y unifica el proyecto del actual legislador, Eduardo Bucca, y que había sido aprobado en el mes de septiembre en el Senado, obtuvo el consenso de todos los legisladores presentes y fue aprobado por unanimidad.

Ley de Pirotecnia Cero

La ley prohíbe a partir de su reglamentación “la comercialización de artificios pirotécnicos y de cohetería de uso recreativo de alto impacto sonoro en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires” para “proteger la salud y el bienestar de la población y el ambiente de los efectos audibles, fumígenos, químicos y/o físicos”.

Todos pudieron hacer oír su voz y sus reclamos en varias jornadas de debate en la que participaron familiares de niños con TEA, especialistas en discapacidad, activistas por los derechos de los animales, excombatientes, representantes de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA) e integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Industria de la Pirotecnia y Afines (SUEIPA).

Esta ley regula el uso de pirotecnia en los actos oficiales prohibiendo “la adquisición y uso por parte del sector público provincial, de todo artificio pirotécnico o de cohetería, sea de bajo o alto impacto sonoro, en los eventos y/o espectáculos que organice”. Para asegurar su cumplimiento establece multas de entre cinco y cincuenta haberes mensuales de Agentes de Seguridad de la Policía bonaerense para las personas físicas y clausuras de entre cinco a diez días a los comerciantes que la infrinjan.

Los productos de pirotecnia prohibidos

Desde la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA), su titular Mario Ruschin señaló: "Se prohibieron los productos de estruendo de alto impacto: petardos con más de 20 gramos de carga, morteros de estruendo que superan las dos pulgadas, baterías que superan las 20 repeticiones. Todavía no hay autoridad de aplicación asignada así que la ley no es para este año, igualmente nosotros impulsamos la venta de productos que no sean de alto impacto. Lanzamos una campaña de fuegos artificiales amigables. Ya tenemos ley nacional y provincial, así que los municipios que prohibieron el uso deberán acatarla”.

El triunfo de Argentina le dio una alegría también a este sector “Gracias a ganar el Campeonato Mundial se anticipó la venta de productos de Navidad y Año Nuevo. Subió un 15% la venta prevista para las Fiestas. Si Argentina no hubiera salido campeón las ventas hubieran sido igual a las del año pasado”, señaló.

Entre los productos más pedidos se vendieron tortas de luces, bengalas de humo celeste y blanco de bajo impacto sonoro y hasta el novedoso el mortero Qatar. Para los más chicos, se vendieron bengalitas y estallos.

Una buena noticia para un sector que comienza a ser regulado cada vez con más dureza. “Si bien siempre hay ordenanzas en algún municipio queriendo prohibir los productos pirotecnia, creemos que el camino es la educación y la prevención. Impulsamos los productos de bajo impacto, sabemos que las prohibiciones no sirven porque la sociedad termina comprando productos no autorizados que están al alcance del consumidor en lugares clandestinos”, dijo Ruschin.

Este sector importa el 80% de los productos que vende y sólo produce el restante 20% que son vengalitas, estallos, mortero, esferas con bajo impacto sonoro.