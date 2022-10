Lionel Messi se encuentra en una de las últimas etapas de su carrera deportiva. Asentado en el París Saint Germain, luego de una triste despedida del Barcelona, el rosarino se enfoca en prepararse bien físicamente de cara al Mundial de Qatar, su última Copa del Mundo.

"Hay un poco de ansiedad y nervios al mismo tiempo. Es el último, seguramente sí", dijo en una entrevista con Star+. Sin embargo, más allá de las tensiones que genera el deporte, el "10" de la Selección Argentina tiene tiempo para disfrutar de las ganancias obtenidas a lo largo de sus años como profesional.

El astro argentino decidió comprar una mansión de lujo, ubicada en Cala Tarida, una exclusiva zona del municipio se Sant Josep. La propiedad, adquirida el 3 de febrero, le costó 11 millones de euros y cuenta con 568 metros cuadrados, por debajo de alguna de las grandes edificaciones de la Isla. A su vez, está construida sobre suelo rústico común en una parcela de 16.000 metros cuadrados.

Características de la mansión de Messi en Ibiza

Messi y su familia suelen vacacionar en Ibiza. En los últimos años, fue el lugar predilecto del astro argentino para disfrutar del receso futbolístico. En ese sentido, la elección de invertir en una propiedad tiene mucha lógica.

Además, según detalló "El Periódico", la mansión tiene una planta baja que ocupa 420 metros cuadrados construidos, un sótano de 16,79 metros, un anexo de 38,85 metros y una piscina de 92 metros.

Justamente, la pileta es uno de los grandes lujos de la propiedad, tal como indica el medio de noticias La Vanguardia. Ocupa un rectángulo que discurre de forma paralela a toda la fachada de la edificación. También hay una zona de juegos con césped en donde se instalaron dos arcos de fútbol. Thiago, Mateo y Ciro, hijos de Messi y Antonela Roccuzzo, tienen con que divertirse.

Problemas legales en la construcción de la mansión

La mansión se encuentra apartada de las principales vías de comunicación y en una zona privada. Hasta el momento, no cuenta con todos los permisos de construcción o ampliación, más allá de que la familia Messi haya pasado el último verano en dicha propiedad.

Según informó "El Periódico", el Ayuntamiento de Sant Josep frenó en mayo unas obras realizadas en la mansión sin legalizar, por medio de un decreto de la Alcaldía. Previo a emitir el decreto, el servicio de celadores labró un acta donde informaba sobre movimientos de tierra, realización de bancales, cambio de topografía del terreno y realización de excavaciones.

¿Cuál es el problema de la vivienda de Messi en Ibiza? La cuestión se centra en que no cuenta con certificado final de obra ni cédula de habitabilidad, ya que un ex propietario realizó obras sin permiso en el garaje. El Ayuntamiento exige que deberán eliminarse, solo si el ex futbolista del Barcelona quiere arreglar los papeles de su mansión. Los abogados del "30" del PSG ya están trabajando para solucionar la problemática.