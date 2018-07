Los empresarios de micros de larga distancia alertan sobre condiciones desiguales a la hora de competir. "En el Chaco pagamos el litro de diesel a $31,50 mientras que en Buenos Aires se vende a $24,20. Hasta nos cobran un impuesto para sostener a las líneas urbanas y el peaje más caro en hora pico. En 2011, teníamos la flota más moderna del país, ahora con la devaluación un micro que tiene un valor de u$s430.000, equivale a $12,5 millones. Hasta no hace tanto tiempo costaba $7,5 millones. No podemos ni renovar la flota si no tenemos rentabilidad", explica Néstor Carral, presidente de la CATAP.