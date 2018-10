En medio de un contexto económico desafiante, los bancos apuestan a mejorar la experiencia del cliente bajo una novedosa propuesta: los coffee banks (bancos-café).

Este nuevo concepto, que ya funciona en Estados Unidos y Europa, busca conquistar a las generaciones más jóvenes que huyen del formato bancario tradicional y eligen la tecnología (online banking) para administrar sus finanzas. Bajo esta premisa las empresas se vuelcan a nuevas estrategias y modelos de negocios enfocados en brindar experiencias diferenciales, que hagan de cada visita un momento gratificante.

Los coffee banks apuntan a la autogestión, ofrecen cajeros automáticos, tablets para utilizar el Home Banking, salas de reuniones, sillones y, por supuesto, una buena taza de café. Pero eso no es todo, los espacios también cuentan con asesores bancarios dispuestos a resolver las consultas de los clientes y los que no lo son, y ofrecer los productos del banco. Uno de los aspectos más atractivos para los consumidores es el horario de atención extendido, no habitual para la actividad bancaria tradicional.

En respaldo a este nuevo modelo, que ya es tendencia en el resto del mundo, el Banco Central autorizó a los bancos a instalar wifi en las sucursales cafeterías, siempre y cuando, no haya cajas cerca, por una cuestión de seguridad. El propósito es mejorar la experiencia de los usuarios de servicios financieros y fomentar la bancarización.

En línea con la evolución de los modelos de atención, Banco Galicia presentó ayer, junto a Starbucks, la primera sucursal coffee banking del país. La nueva sede ofrece el servicio de cafetería con uso libre de wifi, acceso a un espacio privado de co-working y el asesoramiento especializado. "Queremos impulsar la transformación del sector. En lo que respecta al modelo de atención, acompañamos la evolución con una propuesta multiformato acorde a los cambios de hábitos sociales y formas de trabajar. Buscamos brindar un ambiente distendido donde los actuales y potenciales clientes puedan ser asesorados por el personal del banco a través de tecnología y medios digitales, pudiendo también contratar nuestros productos desde la comodidad del lugar", expresó Germán Ghisoni, gerente de Banca Minorista de Banco Galicia. Aunque indicaron que el contrato con Starbucks será por dos años, en la entidad no dieron detalles sobre el plan de expansión de este nuevo formato.

En los próximos meses, Santander también traerá a Buenos Aires el modelo de sucursal + cafetería. La entidad ya testeó el formato con éxito en España y Chile, y proyecta una expansión de tiendas en toda América Latina. El Macro, por su parte, ya anunció una pronta inauguración de su propio "Coffee Banking" que funcionará en la Torre Macro, en el barrio de Retiro. El Banco Ciudad también se sumó a la tendencia con tres "espacios digitales" en el centro y en Núñez, con horarios extendidos que llegan a las 20 horas.

Los pioneros

En este nuevo escenario, Halifax, un importante banco del Reino Unido, lidera la innovación. La entidad abre sus puertas de lunes a lunes y cuenta con un espacio de cafetería, pero además ofrece un área de viajes, en donde un globo interactivo ofrece ideas y recomendaciones para administrar el dinero durante los viajes; y una sala de esparcimiento para chicos. En el sector infantil ofrecen Ipads con películas y dibujos animados, asientos con formas de animales, una máquina contadora de monedas y la posibilidad de asistir a clases gratuitas de codificación. Todo esto mientras los padres realizan transacciones y consultas en el banco.

Capital One es otra entidad financiera que ha sumado espacios especiales. La empresa tiene sedes en las principales ciudades de Estados Unidos.