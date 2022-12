Después de ver los festejos masivos por el triunfo argentino en el Mundial Qatar 2022, quedó claro que el fútbol es mucho más que un deporte de 11 contra 11. La alegría popular, el sufrimiento, la pasión, las enseñanzas y el esfuerzo son algunas de las cosas más relacionadas con el fútbol. Sin embargo, existe otra verdad: el fútbol es también un negocio. Y en ese negocio, hay jugadores que ganan millones de dólares.

No solo son sus contratos, cada vez más altos y con números ya astronómicos, sino también los negocios que los futbolistas hacen fuera de la cancha y fuera de su club o selección. Marcas de ropa, de bebidas, de comida, bancos, aplicaciones, juegos... Cientos de industrias apuestan por los jugadores de fútbol para que sean la cara visible de las empresas.

Más allá de eso, los propios deportistas hacen sus propios emprendimientos. Bien claro tienen que su carrera termina rápido, y que pasados los 40 años deberán encontrar otra forma de ganar dinero si es que no siguen ligados al fútbol a nivel clubes o selección. Lionel Messi, por ejemplo. tiene hoteles y restaurantes. Gerard Piqué, ya retirado, apuesta por los torneos deportivos y los eSports. El mismísimo Ronaldo Nazario es dueño de dos clubes de fútbol.

Para preocuparse de eso, los jugadores mejor pagos todavía tienen tiempo. Mientras tanto, seguirán generando millones dentro y fuera de la cancha. ¿Cuántos? Forbes calculó que los diez jugadores de fútbol mejor pagados obtendrán ganancias récord antes de impuestos de 652 millones de dólares esta temporada, un 11% más que los USD 585 millones del año pasado. Solo los tres primeros representan más del 50% de esa cifra.

El salario y las bonificaciones siguen representando la mayor parte del total, mejorando un 7% a USD 444 millones. Si bien las pérdidas de Covid-19 anteriormente frenaron el movimiento de los jugadores, parece que la recuperación está en pleno efecto. Según un informe de Deloitte, los clubes de la Premier League gastaron un récord de 2200 millones de dólares en transferencias este verano, un 67 % más que hace un año.

Los jugadores que más ganaron en 2022

¿Quiénes son los jugadores de fútbol mejores pagos? Esta es la lista que, sorprendentemente, no es liderada ni por Lionel Messi ni por Cristiano Ronaldo:

10- Kevin De Bruyne - Manchester City y Bélgica

Ganancias: 29 millones de dólares

En la cancha: USD 25 millones

USD 25 millones Fuera de la cancha: USD 4 millones

El belga, uno de los futbolistas con más técnica de todo el mundo, viene de lograr unos años fantásticos en el Manchester City, donde lidera el mediocampo del equipo de Pep Guardiola. Aunque no pudo repetir sus actuaciones con su selección, De Bruyne continúa siendo considerado como uno de los mejores de la actualidad, situación que le merece un contrato millonario con su club y varios negocios personales.

Para lograr ese contrato —el mejor del plantel—, De Bruyne y su padre lo negociaron personalmente, con ayuda de la firma de datos Analytics FC en el proceso, que demostró con estadísticas por qué merecía semejante salario. Entre sus acuerdos con marcas se destacan empresas como Nike, Wow Hydrate, Credit Karma y Therabody.

9- Andrés Iniesta - Vissel Kobe

Ganancias: 30 millones de dólares

En la cancha: 25 millones de dólares

25 millones de dólares Fuera de la cancha: 5 millones de dólares

Quien fuera una vez el socio ideal de Messi en el Barcelona pasa ahora sus últimos años de carrera en Japón, jugando para el Vissel Kobe. Sin embargo, su prolífica carrera, que incluyó hasta un Mundial ganado con España en 2010, le mereció gigantes contratos y sponsors deportivos.

El hombre de 38 años lanzó su propia marca de ropa deportiva en septiembre. Llamado Capitten, debutó con el lanzamiento de una edición limitada de un taco exclusivo y está dirigido al mercado japonés. Iniesta también aparecerá en un próximo documental sobre la Copa Mundial de la FIFA.

El futbolista cuenta con una imponente cartera de negocios que también le reportan importantes satisfacciones en lo personal y en lo económico. Destacan Never say never, su agencia de marketing y representación deportiva, con la que pretende facturar unos 20 millones de euros anuales, Bodegas Iniesta y Mikakus, su marca de zapatillas.

8- Eden Hazard - Real Madrid

Ganancias: 31 millones de dólares

En la cancha: 27 millones de dólares

27 millones de dólares Fuera de la cancha: 4 millones de dólares

Los años de gloria de Eden Hazard ya quedaron en el pasado. El extremo brillaba en el Chelsaa ingles y deslumbró al mundo en Rusia 2018, pero desde su pase al Real Madrid perdió mucho nivel futbolístico y quedó relegado tanto en su selección como en su club (tiene apenas seis goles en 72 partidos de La Liga y la Champions League repartidos en cuatro temporadas).

Ahora retirado de la selección belga y con nuevas promesas de volver a su mejor nivel, Hazard buscará justificar su enorme contrato con los merengues mientras sigue facturando gracias a sus negocios. Es dueño de una parte de un equipo de la NASL en San Diego, tiene acuerdos de patrocinio con Sina Sports de China, que escribe sobre su fútbol e historias personales, y Topps, que introdujo una nueva línea de cromos con Hazard como rostro.

También tiene un acuerdo de patrocinio con Lotus Bakeries para hacer una campaña en las redes sociales de su famosa marca de galletas Biscoff. Sin embargo, el acuerdo de Hazard con Nike ocupa el primer lugar en su lista de patrocinios.

7- Robert Lewandowski - Barcelona y Polonia

Ganancias: 35 millones de dólares

En la cancha: 27 millones de dólares

27 millones de dólares Fuera de la cancha: 8 millones de dólares

Más recordado últimamente por su enojo con el Balón de Oro por darle el galardón a Messi y no a él, el polaco es uno de los mejores delanteros del mundo. Tras su paso más que exitoso por el Bayern Múnich, fue a jugar al Barcelona donde, por ahora, continúa con sus cifras impresionantes. En Qatar 2022 marcó dos goles y cayó eliminado por el subcampeón Francia en octavos de final, después de clasificar por goles a favor aún perdiendo con Argentina en la última fecha.

Lewandowski cuenta con el respaldo de Nike y tiene su propia línea de ropa "RL9". Este año, terminó un acuerdo a largo plazo con Huawei basado en informes de que la compañía apoyó la invasión rusa de Ucrania. Además, Lewandowski creó RL9 Games, una empresa de videojuegos que tiene dos productos dedicados al fútbol.

Por otro lado, junto a su mujer impulsó Stor9, una agencia de mercadotecnia, publicidad y relaciones públicas que trabaja con ‘influencers’ para dar voz a las historias que quieren contar las marcas y los personajes públicos, sobre todo del mundo del deporte y de la cultura. Algunos de sus principales clientes son HBO, BMW, Martini, Sephora y T-Mobile.

6- Erling Haaland - Manchester City y Noruega

Ganancias: 39 millones de dólares

En la cancha: 35 millones de dólares

35 millones de dólares Fuera de la cancha: 4 millones de dólares

Patrocinadores como Hyperice, Samsung y Viaplay auspician al delantero del momento, que no para de romper redes y récords en donde sea que juegue. Sin embargo, ese número está cerca de dispararse, porque con su fama y su impresionante nivel futbolístico es posible que lleguen nuevos acuerdos. De hecho, Forbes sugiere que el próximo acuerdo de calzado de Haaland podría valer hasta 18 millones de dólares anuales.

5- Mohamed Salah - Liverpool y Egipto

Ganancias: 53 millones de dólares

En la cancha: 35 millones de dólares

35 millones de dólares Fuera de la cancha: 18 millones de dólares

Salah fue nombrado Futbolista Masculino del Año y Armador de Jugadas de la Temporada de Inglaterra, y también recibió el Premio Bota de Oro de la liga inglesa. Hace ya unos años que el punta es de los mejores jugadores del mundo, y ahora firmó una extensión de tres años para quedarse con el Liverpool hasta 2025

Sigue siendo una de las mayores estrellas globales de Adidas, y tiene otros patrocinadores como Vodafone Egypt, DHL, Oppo, Electronic Arts, Uber y Falken Tires.El egipcio anuncia con frecuencia a sus patrocinadores en sus redes sociales, que tienen alrededor de 80 millones de seguidores.

En febrero de 2021, Salah estableció una compañía de inversión llamada Salah UK Commercial que se dedica al campo comercial y de bienes raíces. Posteriormente, en marzo de 2021, inició dos empresas inmobiliarias. Salah también tiene una sociedad de cartera independiente para invertir en ladrillos y cemento.

4- Neymar - PSG y Brasil

Ganancias: 87 millones de dólars

En la cancha: 55 millones de dólares

55 millones de dólares Fuera de la cancha: 32 millones de dólares

El jugador más caro de la historia —263 millones de dólares desde Barcelona al PSG en 2017— firmó hasta 2025 con el Paris Saint Germain, que ahora lo reunió con Messi y lo tiene como 10 y figura indiscutida.

Detrás de esta gran marca en la que se convirtió el brasileño hay marcas como Puma, Qatar Nacional Bank, Beats by Dre, Red Bull, McDonald’s, Wish, EA Games, Gillette, Honda, Mastercard, Panini o Matel. También tiene su propio documental en Netflix, llamado "El caos perfecto". También, su gran número de seguidores en redes sociales supone que cada publicación le reporte 460.000 euros, según cálculos de la empresa analista de redes sociales Blinkfire.

Todo este patrimonio que recibe a través de estos patrocinios y su salario es gestionado por su padre y su empresa NR Sports. De esta salen otras tres sociedades y una fundación: N&N Consultoría, N&N Administraciones y Neymar Sports Marketing, así como el Instituto Neymar Jr. muy asociado a la empresa Red Bull.

3- Cristiano Ronaldo - Al Nassr y Portugal

Ganancias: 100 millones de dólares

En la cancha: 40 millones de dólares

40 millones de dólares Fuera de la cancha: 60 millones de dólares

A pesar de una fuerte disminución en el tiempo de juego, Ronaldo es el jugador de fútbol con mayores ingresos fuera de la cancha gracias a socios como Nike, Herbalife y Livescore. También cuenta con la asombrosa cantidad de 486 millones de seguidores en Instagram, que le reporta enormes ganancias con cada publicación o historia.

Sin embargo, estos números van a cambiar ya que acaba de firmar con Al Nassr, el club árabe que aprovechó que el portugués rescindió su contrato con el Manchester United. Se habla de un salario de 200 millones de euros por temporada, en un contrato de dos años.

El segundo mejor jugador de este siglo tiene en su haber los gimnasios CR7 Crunch Fitness, 10 clínicas alrededor del mundo, colaboraciones con marcas como JBS Textile GRUP y Unity Fashion, que desarrollan la ropa CR7 Underwear y Denim CR7. También tiene un negocio de sábanas y ropa de cama con la marca CR7 Blankets. Además, Cristiano Ronaldo Fragances es la marca de perfumes del futbolista portugués.

Tiene cuatro hoteles gracias a la asociación de Pestana Hotel Group y hasta una empresa de aviación, donde alquila un avión privado por 6 mil euros. Asimismo, el futbolista portugués invierte en diversas empresas extranjeras.

2- Lionel Messi - PSG y Argentina

Ganancias: 120 millones de dólares

En la cancha: 65 millones de dólares

65 millones de dólares Fuera de la cancha: 55 millones de dólares

Con la Copa del Mundo ya en su haber, a Messi no le quedan más trofeos por ganar. El futbolista ya es considerado por muchos como el mejor de la historia y es, indudablemente, el mejor de este siglo. Lo que sí seguirá ganando son los millones de dólares que le entran gracias a su enorme contrato con el PSG, además de sus múltiples negocios fuera de la cancha.

Messi es dueño de la cadena hotelera MiM, de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Rosario, la Torre Aqualina, y de un complejo residencial a unos 40 kilómetros del Monumento a la Bandera llamado Azahares del Paraná. También tiene su propia marca de ropa y acuerdos con marcas como Adidas, Socios.com, Lays, Huawei, Mastercard, Pepsi, Gillete o Turkish Airlines, entre muchos otros.

1- Kylian Mbappé- PSG y Francia

Ganancias: 128 millones de dólares

En la cancha: 110 millones de dólares

110 millones de dólares Fuera de la cancha: 18 millones de dólares

Después de recoger tres de los últimos cuatro Premios al Jugador del Año de la Ligue 1, Mbappé se consolidó como la cara del fútbol francés. Sin embargo, se negó a participar en una sesión de fotos y otras actividades de patrocinadores en protesta por el acuerdo de derechos de imagen de la selección francesa con sus jugadores.

El extremo cuida mucho de su imagen. Pidió tener plenos poderes para elegir con quién colabora cuando renovó con el PSG, y no quiere asociarse con empresas de comida rápida, de apuestas o de bebidas alcohólicas, entre otras.

En la actualidad sus patrocinadores principales son EA Sports, Hublot, y Nike. También colabora con Bulk Homme, de belleza, y Good Gout, de productos ecológicos.