Los Platitos 57: la famosa parrilla de la Costanera llega a la calle Corrientes

La famosa parrilla Los Platitos 57 vuelve a la Ciudad de Buenos Aires. Fundada por don Antonio Bianco en 1977, su local de Costanera Norte hizo historia hasta mayo del año pasado, cuando fue desalojada por la policía por orden del Gobierno de la Ciudad. Ahora busca la revancha y desembarca en la calle Corrientes.

Cuando fue el desalojo, Antonio Bianco tenía 95 años y desde hacía 60 años tenía un carrito en la Costanera, había empezado en 1972 con Los Patitos. El violento episodio de desalojo dejó a 77 empleados en la calle, les hizo perder mercadería por valor de $7 millones, fue un golpe muy duro. Don Antonio no resistió y falleció en enero de este año. Sus herederos buscan relanzar la marca.

En pocos días, Eduardo Bianco, hijo del fundador, abrirá la primera parrilla de Los Platitos 57 en la Ciudad. La vuelta no es ya en la Costanera, el regreso es en el pasaje gastronómico Manduca que abrirá sus puertas en el Paseo La Plaza. Se trata de una nueva modalidad, el complejo teatral cerró los locales que tenía por la entrada de Corrientes y los convirtió en 10 propuestas gastronómicas. Una de ellas, es la de Los Platitos 57. Estará junto a otras marcas como Koko, Sifón, Batacazo, heladería Scannapieco, la barra cevichera de Asu Mare y la pizzería napoletana San Paolo, entre otros.

La última postal de Los Platitos 57 de Costanera cerrada

Eduardo Bianco está emocionado, tiene una alegría inmensa por poder volver a reabrir un local en suelo porteño. “Empecé a los 16 años y tengo 67, imagínese toda una vida. Siempre trabajé con mi papá, para mí esta apertura es volver a vivir. Tengo una ansiedad terrible. El local tendrá una barra para comer adentro y el paseo gastronómico pondrá mesas para comer afuera”, señaló a BAE Negocios.

En la comunicación señalaron: “Reabre en su nueva ubicación el clásico carrito de la Costanera Norte que fue un emblema porteño durante más de 50 años. De la mano de sus dueños originales, no faltarán el famoso sandwich de cuadril, el choripan, la barra de metal y las banquetas de cuerina”. No será un gran local con sillas y mesas como el de la Costanera, pero contará con una parrilla y una barra para poder probar las exquisiteces que lo hicieron famoso.

En su página de IG @losplatitos57 en el día de ayer anunciaron: “No es cuestión de azar. Después de un año, volvemos a apostar a la gastronomía Argentina con nuestro espíritu de siempre. Supimos ser aquel histórico carrito 57, luego nos volvimos emblemáticos por el cartel de Bienvenida, la barra de metal, los asientos de cuerina, el parrillero de blanco, el sándwich de cuadril. Hoy con ese gran impulso histórico, llegamos al centro porteño para ratificar la parrilla argentina. La tradición se mantiene y la calidad está intacta. ¡Estamos de vuelta!”.

Será la única parrilla del paseo gastronómico Manduca del Complejo La Plaza

Uno de los nietos de don Antonio Bianco, Diego Constantino abrió una parrilla Los Platitos 57 en la localidad de Canning, Ezeiza. Fue inaugurada el 23 de diciembre de 2020. Así que la apertura de esta parrilla en Manduca, sería el segundo local de la marca. “La idea es abrir más locales y estamos terminando los papeles para poder franquicias. Hay un grupo mexicano interesado, pero todavía seguimos en conversaciones”, contó Bianco.

Desde hace años, Los Platitos57 de Costanera Norte fue el lugar elegido por Leonardo Favio, Carlos Saúl Menem, Susana Giménez, Carlos Monzón, Rafaela Carrá, Palito Ortega, entre otros. Mauricio Macri y su mujer Juliana iban a la barra y se sentaban a comer el famoso “sándwich de cuadril”, según dicen casi un emblema nacional. Hasta el legislador Miguel Ángel Pichetto organizó una cumbre en Los Platitos para celebrar su paso a las huestes macristas. En su interior se filmaron escenas de “Un novio para mi mujer” con Adrián Suar y Valeria Bertuccelli.

El flamante local de Los Platitos57 de Eduardo Bianco no tiene aún fecha de apertura, aunque estiman que podría estar abierto en menos de 15 días.

El ex presidente Mauricio Macri era un fans de la barra de Los Platitos 57 iba con toda su familia

BAE Negocios consultó por la apertura de la parrilla Los Platitos Sports en el complejo de canchas de fútbol SB5 Sports! del reconocido futbolista y ex director técnico de Boca, Sebastián Battaglia. Abrieron una parrilla dentro de Parque Sarmiento y en pocos días la replicarán en Tigre. Eduardo Bianco, hijo del fundador, aseguró: “No tienen nada que ver con Los Platitos 57. Tuve muchas quejas de clientes que creían que los había abierto yo. Los sándwiches de cuadril no se pueden comparar con los nuestros. Me enojé mucho con ese tema”, confió a este medio.

Pero nada puede empañar la enorme alegría por la vuelta de Los Platitos 57 a la Ciudad de Buenos Aires. Las cuentas de IG de @losplatitos57 y @manduca.ba confirmarán la fecha de apertura.