Los precios de los alquileres registraron un incremento de 7,7 por ciento promedio en la ciudad de Buenos Aires en los tres primeros meses del corriente año, un punto porcentual por encima de la suba que marcó la inflación en similar período, de 6,7 por ciento.

A lo largo de 2017, los alquileres subieron 33 por ciento, sensiblemente por encima de la inflación que a lo largo de ese año marcó un aumento de 24,8%, según un relevamiento realizado por el sitio especializado ZonaProp.

En la actualidad, en la mayoría de los barrios de la ciudad de Buenos Aires los alquileres de los inmuebles se ubican dentro de un rango de $ 9.400 y $ 11.200 pesos por mes en el caso de los departamentos de dos ambientes.

Las zonas de Microcentro y Eje Central (Almagro, Balvanera, Caballito) fueron las que registraron un mayor incremento en el alquiler, con valores que van de $10.492 en Microcentro; $10.902 en Almagro; $10.414 en Balvanera y $10.688 en Caballito.

En el caso de la rentabilidad para inversores, los barrios de Constitución, Balvanera y Monserrat son los mejores en retorno de valor de metro cuadrado y valor del alquiler, señaló ZonaProp.

En el caso de Constitución, el metro cuadrado se encuentra en US$ 1.629 con un alquiler promedio de $8.356; Balvanera con US$ 2.000 el metro cuadrado y Monserrat con US$ 2.026.

En la actualidad los barrios más caros de la ciudad son Puerto Madero con un alquiler promedio de $16.590 por mes; Palermo con $13.506 y Las Cañitas con valores promedio de $13.054.

En tanto, los más económicos son Constitución y Floresta, con un valor promedio de $9.004 por mes; seguido por Once ($9.397) y Paternal ($9.655).