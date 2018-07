La alimenticia brasileña BRF, dueño de la marca de hamburguesas Paty, venderá sus activo en el país. En las últimas horas, el Consejo de Administración de la compañía aprobó un plan de reestructuración financiero y operativo, con el objetivo de mejorar su estructura de capital social reduciendo su apalancamiento de deuda. Ese programa incluye la venta de negocios en algunos mercados considerados como no estratégicos como Argentina, Tailandia y de algunos países de Europa. "La venta de esos activos no excluye la exportación a esos mercados. El plan también comprende la venta de activos inmobiliarios y no operacionales, así como de participaciones minoritarias en compañías", indicó BRF en el documento emitido a la Comisión Nacional de Valores.

En el país, la empresa es dueña, desde 2012, de una participación del 90% en Quickfood, los fabricantes de las hamburguesas Paty y de otras marcas reconocidas como Dánica, Vienísimma, Sadia y Bocatti.

Entre los activos de la compañía figura una planta que opera en la localidad bonaerense de Baradero. La empresa -que controla casi dos tercios del mercado de hamburguesas en el país, a través de Paty y GoodMark, y alrededor de un tercio del mercado de salchichas, con las marcas Vieníssima y Hamond-, viene sufriendo fuertes pérdidas y en la actualidad opera con patrimonio neto negativo.

Como parte del programa de reestructuración la compañía enfocará sus negocios al mercado brasileño, Asia y al mercado musulmán, en donde se proveen de un complejo en Banvit, Turquía. Esos son mercados en donde la empresa está bien posicionada y tiene fuertes ventajas competitivas.

Recaudación

La reestructuración también incluye otros mercados en Europa y Tailandia. En un comunicado al ente regulador brasileño, la compañía dijo que ajustará operaciones en 22 de sus 35 plantas para alinear su producción con una menor demanda. Planea recaudar 5.000 millones de reales (u$s1.300 millones) con las ventas de activos.

Los esfuerzos para optimizar los costos y buscar la expansión de la rentabilidad también incluyen la simplificación de la estructura de organización con la reducción del número de vicepresidencias de catorce a diez, dividido en tres áreas principales.

La compañía atraviesa una serie de cambios debido a malos resultados y una investigación del Gobierno brasileño sobre prácticas para evadir controles en los alimentos, que llevó a la salida de directores y a los accionistas a exigir una completa revisión de la administración de la firma.

En mayo, Pedro Parente, ex presidente de Petrobras, tomó las riendas de la empresa. En la conferencia con analistas, aseguró que el plan ajustará las operaciones de BRF a la actual demanda, "que se ha reducido".