La moda de alquilar activos que no se usan llegó para quedarse. Recientemente, comenzó a operar en Argentina, una plataforma web que permite alquilar a terceros autos particulares, un sistema que ya funciona en algunas ciudades del mundo desde hace ocho años. Es una mezcla de Airbnb y Uber, ya que permite ganar dinero gracias a la explotación de un bien propio.

La cordobesa Andemus es la primera que lanzó el jueves pasado el servicio en el país. Y a partir del 1º de marzo, saldrá al mercado Clapcars, que promete darle competencia.

A nivel internacional, hay otros jugadores. Turo fue fundada en 2009, opera en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra y cuenta con 2,5 millones de usuarios y 121.000 autos. En Sudamérica funcionan Parpe y Pegcar en Brasil; Arrienda en Chile y Croway en Uruguay.

Andemus fue creada por cinco socios, quienes consiguieron un subsidio de $350.000 del Ministerio de Producción, al que le sumaron $150.000. Desde octubre reclutan autos en todo el país y lograron hacer con Río Seguros una póliza especial que cubre robos y accidentes.

Para ingresar a Andemus, los autos para alquilar deben tener una antigüedad no mayor a diez años, menos de 150.000 kilómetros, no tener GNC y contar con una cédula única de menos de un año antigüedad. Si bien la plataforma da un valor estimado, el propietario del vehículo fija el precio. "El 75% de lo recaudado es para el propietario, el 25% restante es para la rentadora, el seguro y para la gestión de pago. El que va a alquilar el auto debe dejar $15.000 como franquicia o fondo de garantía, para casos de eventualidades. Si llegan multas posteriores, se las reclama al que lo alquiló y si no las paga, se abona con ese fondo de garantía. Ya contamos con 250 autos disponibles", sostiene Liliana Jones, una de las socias de esta plataforma colaborativa que tras ser usada, pide una calificación.

En Bariloche, provincia de Río Negro, fueron cuestionados por la concejal Cristina Painefil del bloque Juntos Somos Bariloche que los acusó de ilegales y de evadir impuestos y pidió el bloqueo de la plataforma, avalando una queja de la Cámara de Agencias Alquiladoras de Autos. Bariloche es la tercera ciudad del continente, detrás de Miami y Fort Lauderdale, donde se alquilan más autos.

Será hasta 20% más barato que los valores que tienen las rentadoras tradicionales

Desde Andemus responden que "no somos una agencia de alquiler de vehículos, sólo conectamos usuarios como Airbnb. Tributamos impuestos porque nos anotamos en un convenio multilateral de ingresos brutos y no me pueden exigir lo mismo que a una agencia rentadora porque no tengo flota. Son dos negocios distintos, esto es alquiler no transporte, no pueden compararnos con Uber", dice Jones.

En Andemus ofrecen desde un VW Gol a $425 por día, hasta un Peugeot 206 a $805 diarios, pasando por una Ford Ranger a $2.650, un Audi A5 coupé sport edición limitada a $2.735 y un Porsche Cayeme cuatro por cuatro a $4.935 por día.

En carrera

El primer día de marzo, sale al mercado Clapcars. Uno de sus dueños es Franco Sakkal, director del grupo propietario de los albergues transitorios Dissors, Jardines de Babilonia y Summun, quien se asoció con los dueños de la rentadora de autos Kompass Rent a Car. Para lanzarse cerraron un acuerdo con la aseguradora Sura. Sakkal explica: "Queremos ser una comunidad que cambie las reglas de juego en una industria muy tradicional con grandes corporaciones. Requiere un cambio cultural, que le permite al dueño de un auto, alquilarlo y sacar una renta que le permita cubrir los altos costos de mantenimiento que requiere un vehículo. Nuestro precio sugerido es un 20% menos que las rentadoras. El propietario se queda con el 80% y nosotros, con el 20% más IVA".

Clapcars no toma autos mayores a diez años. Sakkal explica que arrancarán en la Ciudad y Gran Buenos Aires, pero la proyección es extenderse a todo el país y a Latinoamérica y tener 5.000 autos en los próximos tres años.

El socio de Clapcars explica que esto no es sólo una cuestión de negocios. "Tiene una parte social de economía colaborativa, un propietario puede tener una renta extra que puede llegar hasta los 10.000 mensuales o puede alquilar su auto y si le va bien comprar más y armarse su propio negocio de rental car. Sale muy caro mantener un auto para tenerlo parado en el garage".

Cada propietario pone sus reglas. Si lo entrega en el aeropuerto, si lo pasan a buscar, si se puede fumar, si pueden subir mascotas, si tiene kilometraje ilimitado o no. Y si algo no se cumple, el cliente puede ser multado.