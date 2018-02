Los jóvenes ya no prefieren mostrar su vida a través de Facebook Inc., están migrando cada vez más a plataformas rivales como Snapchat de Snap Inc., según un nuevo estudio. “Facebook perderá 2 millones de usuarios menores de 25 años en Estados Unidos este año, mientras que Snapchat sumará 1,9 millones”, dijo EMarketer Inc., citando su propio informe. El uso de Facebook entre niños menores de 12 años disminuirá más del 9 por ciento, con descensos de alrededor del 6% en el rango de jóvenes de entre 12 y 17 años y los de 18 a 24 años respectivamente.

En el Reino Unido, el 71% de los usuarios de redes sociales entre 12 y 17 años usarán Facebook regularmente este año, esto representa una caída de 8 puntos respecto al pronóstico del año pasado, dijo EMarketer. Snapchat acaparará el 43% de los inicios de sesión en redes sociales del Reino Unido en 2018, más del doble que hace tres años. Una cifra que marca un crecimiento, más que interesante. Facebook no se da por vencido y ha intentado frenar el éxodo a Snapchat con medidas como una nueva versión de su aplicación Messenger para niños.

Mientras que el número total de usuarios de Facebook llegará a 169,5 millones en Estados Unidos y 32,6 millones en el Reino Unido este año -mucho más de lo que Snapchat, Instagram o Twitter pueden reclamar- la caída entre los usuarios más jóvenes significa que el ‘problema adolescente’ de Facebook es más que una teoría, dijo Bill Fisher, analista de EMarketer. Las redes que llegan a los más chicos, ahora aspiran alcanzar jóvenes de mayor edad y viceversa. Saben que es el momento de agudizar el ingenio y sumar más público, antes de que sea tarde. “Ahora hay algunas indicaciones tempranas de que los usuarios más jóvenes de redes sociales prefieren Snapchat’, dijo Fisher y agregó: “El desafío y la oportunidad para Snap es cómo ampliar su atractivo más allá de ese núcleo demográfico juvenil”.

Las compañías de tecnología también se enfrentan a una presión creciente para abordar el impacto en la salud mental de los niños. En una carta abierta a Apple Inc. con fecha del 6 de enero, el inversor activista Jana Partners LLC y el Sistema de Retiro para Maestros del Estado de California instaron a Apple a crear formas para que los padres restrinjan el acceso de los niños a sus teléfonos móviles. También quieren que la empresa estudie los efectos del uso intensivo en la salud mental. Nicola Mendelsohn, vicepresidenta de Facebook para la región de EMEA, dijo que ella limita activamente el tiempo en que sus propios hijos pueden usar sus teléfonos.

Aunque Facebook, admite chicos desde los 13 años, su vicepresidenta previene la adicción en sus hijos: “Quito los teléfonos a mis hijos por la noche y los ponemos a cargar en el pasillo de casa. De hecho, creo que es bueno que los niños descansen de ellos’, según publicó Bloomberg.