Entre convocados y estables, los jugadores elegidos por Jorge Sampaoli cotizan más de u$s 1.000 millones. Datos que sedujeron a más de un sponsors. Los sponsors oficiales de la Selección se dividen en dos grupos. En la categoría uno se alinean Adidas, Coca Cola, Quilmes, Claro, Tarjeta Naranja, Sancor Seguros e YPF. Cada una de estas empresas aportan entre u$s 1 y 2 millones de dólares cada una. Adidas, Coca Cola y Claro pagan más porque están también en la ropa de entrenamiento del equipo nacional. Los contratos con Adidas y Coca Cola vencen en 2030.

En la segunda categoría están Aerolíneas Argentinas, Easy, Powerade, Noblex, Bon Aqua, Gillette y Prevención Salud. Cada una de ellas suma a la tesorería de la AFA entre 500 y 800 mil dólares cada una. Su inversión estaría en riesgo si el equipo azul y blanco no clasifica.

Focus Market plantea que se depreciará la marca "Selección Argentina" y se pagará menos por licencia marcaria; disminuirá la cantidad de giras y amistosos previo al Mundial; cae el valor de las licencias de uso de marca futura; bajará el valor del patrocinio si no clasifica y obviamente, será con cláusula y los sponsors lo pensarán dos veces antes de sumarse.



Según un informe elaborado por Marketing Registrado, sitio web dedicado al marketing deportivo: "el perjuicio económico si Argentina no clasifica al Mundial es grandísimo. Argentina cobró 25 millones de dólares tras el subcampeonato en Brasil 2014 por los premios que entregó la FIFA.Para Rusia 2018, la FIFA los aumentó en un 22%. Si la Selección no va al Mundial, dejaría de ganar u$s20 millones de dólares: 2 por ir a Rusia, 10 por jugar la fase de grupos y 8 por las regalías y los premios que entregan los sponsors". Un resultado negativo sería casi una tragedia nacional.