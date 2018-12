Los supermercados chinos lanzan un vino con marca propia. Se trata de Viña dorada, una etiqueta que ofrecerá dos versiones, malbec y blanco cosecha tardía, que estarán disponibles en las 12.000 bocas que tiene la comunidad asiática en el país. En mayo, relanzarán los fideos con la marca Molino Dorado, gracias a un acuerdo que cerraron con Gustavo Grobocopatel.

No es la primera vez que la comunidad incursiona con productos propios. Hace un tiempo ofrecían carne bajo el nombre Corte Dorado. Yolanda Durán, presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y países del Sudeste Asiático (Cedeapsa), explica: “Los cortes de carnes propios lo hacía Quickfood pero desde que se vendió no pudimos renovar el acuerdo, estamos buscando un frigorífico con capacidad de producción, que los pueda envasar para venderlos en los locales que no tienen carnicería”.

Buscan tercerizar la producción de azúcar, yerba y aceite con su propio sello

En cuanto a los vinos, comenzarán lanzando 20.000 botellas que les produce Finca Sofía, de San Rafael, Mendoza. Durán cuenta a BAE Negocios: “Esta semana los lanzaremos, la idea es que al público cuesten entre $80 y $90, depende del barrio. En provincia de Buenos Aires y en el resto del país costarán $80 y en Capital rondarán en los $90, porque son más altos los costos de alquiler”.

La comunidad asiática cierra un año en el que abrieron más de 200 bocas en todo el país y necesita competir con precios. Durán señala: “La idea es ponerles un bajo margen de rentabilidad porque queremos vender grandes volúmenes a excelente precio y calidad. El proyecto es poder lanzar azúcar, yerba y aceite con nuestra marca. Tuvimos una charla con Aceitera General Argentina para tercerizar la producción del aceite, pero nos dijeron que prefieren exportar, así que buscamos proveedores que nos ofrezcan muy buenos productos con precios competitivos”.

Saben que no es fácil posicionar una marca, de hecho fue uno de los temas que más los desalentó cuando lanzaron los fideos de Molino Dorado. Pero decidieron renovar el acuerdo y pedirle en febrero a Gustavo Grobocopatel que les produzca más fideos para tenerlos listos en mayo. La comunidad china sigue creciendo y ganando nichos de mercados. De hecho, lograron convertirse en referentes en cuanto a precios de vino se refiere.