Desde la devaluación post PASO, los asalariados perdieron poder adquisitivo y en muchas empresas del sector privado, empezaron a reclamar aumentos o un bono no remunerativo. No lograron subas salariales, pero, según confirman voceros sindicales, algunas, como Unilever, aceptaron dar un bono no remunerativo de $20.000 para los trabajadores de las plantas de alimentación. En La Virginia el bono fue de $8.000, en Fernet Branca se pagó uno de $6.000 para evitar conflictos y se sigue negociando.

Pablo Busch es delegado de la planta de Unilever de Pilar, donde trabajan 600 operarios que fabrican la mayonesa y el ketchup de Hellmanns, además productos de Knorr como sopa, caldos, puré Chef y Maicena. Contó a BAE Negocios que "como consecuencia de la devaluación post PASO, Unilever fue la primera empresa que retuvo las ventas en todo el país por casi 72 horas porque dijo que no tenía un dólar de referencia. Cuando las reanudó, aumentó los productos un 25%. Nosotros planteamos que nuestros salarios tampoco tenían dólar de referencia".

Desde Unilever no aceptaron reabrir las paritarias, pero hicieron una primera oferta. "Nos ofrecieron un bono de $10.000 que fue rechazado, íbamos a ir al paro, pero nos ofrecieron un bono no remunerativo de $20.000 hasta la reapertura de la paritaria que es en diciembre. Nos pagan $8.000 el 20 de septiembre y $12.000 el 20 de diciembre. Absorbe cualquier bono que surja hasta fin de año. Lo pagarán a las plantas de La Rioja que hace salsas y donde trabajan 200 operarios y en la de Mendoza, que emplea a 120 más", contó Busch, el delegado.

Consultado por este diario, Unilever no confirmó cuando pagará el bono. En principio, la medida no contempla a las plantas de Gualeguaychú, ni Villa Gobernador Gálvez en Rosario, ni de Tortuguitas que no son de alimentación. Ni incluye a los centros logísticos.

Gastón Pinchetti, delegado de planta de La Virginia de Rosario donde trabajan 800 trabajadores, contó: "En agosto logramos que nos pagaran un bono de $8.000; al principio querían darlo a cuenta y no aceptamos. Si el Gobierno dice que tienen que pagar un plus de $5.000 es otro tema, no estaba contemplado en lo que nos dieron".

En Fernet Branca, los 82 operarios comenzaron a reclamar un bono, tras la devaluación. José Vera, delegado la planta de Tortuguitas contó a BAE Negocios: "La patronal nos ofreció un bono de $6.000 a cambio de paz social hasta diciembre. Lo rechazamos en asamblea, porque no sabemos que puede pasar hasta fin de año. Nos propusieron pagarlo igual y lo liquidaron a fin de agosto y seguir negociando. Hoy nos volvemos a reunir. Nosotros pedimos que ese bono lo incorporen al sueldo en enero y que nos den por lo menos dos bonos más hasta fin de año".

No se firmó ningún acta por el bono otorgado, así que los trabajadores plantean que si el Gobierno exige que se otorgue un plus, no está incluido en lo dado. Para Branca es vital no discontinuar su producción.

Por otro lado, Aerolíneas Argentinas anunció que otorgará un bono de $5.000 para los sueldos menores a $100.000 para equipararlos con el resto de los estatales. No está definido si el nuevo plus que propuso el Gobierno de $5.000 es para empresas del Estado.