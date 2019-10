En sólo dos días, el gurú financiero Pablo Ricatti que tiene 29,6 K seguidores convenció a 365 tuiteros para invertir US$2 millones y crear una fábrica de chipá. Sucedió hace cinco meses y el Presidente lo llamó para conocerlo. Lo que no le dijo, es que desde el año pasado estudiaba la idea de irse del país. Con la última devaluación se decidió, suspendió el proyecto y se va a vivir a Paraguay.

En realidad el proyecto era más ambicioso, iban a salir a la Bolsa y la idea era crear 50 fábricas con una inversión de U$S2 millones cada una y un total de U$S100 millones. Ricatti contó a BAE Negocios: “El proyecto lo suspendimos cuando el dólar se hizo pelota, cuando empezaron a poner cepo. No era momento de poner plata en Argentina. El día después de las elecciones, con la devaluación, como uno fondea y pone dólares pero el patrimonio queda en pesos, nos impactó en $10 M. Tuvimos que suspender todo”.

Ricatti señaló: “La idea es irme a crear industrias en Paraguay, la panificadora y la distribuidora seguirán funcionando acá. Pero la idea a futuro es llevar todo. Todo va a estar complicado y es medio idiota estar todo el tiempo poniendo plata y al año se detona y se destruye el capital”.

“No me voy porque gane Alberto, si bien es una de las cuestiones por las que terminó de detonarse la Argentina. Tuvo que ver el resultado, pero la política de Macri fue tan mala, que permitió que gane. La culpa no la tiene Fernández”.

Repite más de una vez: “La Argentina se detonó post PASO”. Y enseguida aclara: “El dólar pasó de $45 a $60, podemos preguntarnos por qué el Banco Central no intervino, pero los bonos cayeron a la mitad, ya no se podía modificar”.

Cuando se le pregunta cuáles fueron los principales errores del Gobierno, Ricatti no duda: “Argentina iba en un camino complicado y fuiste a un prestamista a tomar deuda en dólares. Yo manejo una empresa, si no me da el pinet no me endeudo en dólares por encima de mis posibilidades, si no puedo pagar. Había expectativa de baja de impuestos, de generación de empleo y no vimos nada. El proceso del Estado absorbiendo el crédito nos lastima a todos. No se puede decir que se hicieron bien las cosas, se subestimó la situación de Argentina, el camino elegido para sostener el gradualismo, fue erróneo”.

Cuando se le pregunta si Mauricio Macri lo defraudó, explicó: “Sí, me defraudó, aunque yo sabía que iba a hacer política. Soy liberal y desde Cambiemos eligieron a los liberales como opositores. Fueron tibios en los cambios que propusieron, debieron ser más agresivos. En marzo de 2018, hicieron ajustes violentos y no hubo mayores conflictos, la sociedad se expresó en las urnas”.

Pero el listado de errores que el gurú financiero considera que cometió el presidente es más largo aún, según dijo a BAE Negocios: “Critiqué el gradualismo desde el primer día, el mercado de cambio había que levantarlo el día 1. Soltamos el cepo y generamos una bicicleta que terminó de explotar a inicios de 2018. Hoy todas las empresas multinacionales y pymes están complicadas, se cometieron graves errores con el reperfilamiento de deudas en pesos, fondos comunes de inversiones y tesorería de las empresas”.

“Los políticos están en otra sintonía, creen que la gente va a poner la guita porque es patriota. Nos gusta el país, pero no somos pelotudos”.

Si bien Ricatti cuenta que desde el año pasado comenzó a viajar a Paraguay y recién ahora se decidió, la pregunta clave es ¿se va por qué todo indica que ganaría Alberto Fernández? “No me voy porque gane Alberto, si bien es una de las cuestiones por las que terminó de detonarse la Argentina. Tuvo que ver el resultado, pero la política de Macri fue tan mala, que permitió que gane. La culpa no la tiene Fernández. Lo único que hago es intentar hacer un negocio. No quiero que me tomen para pegarle a uno o a otro”.

Ricatti considera que hay plata ociosa y sin destino pero hasta que no mejoren las condiciones, no se crearán industrias, ni se generarán fuentes de trabajo. Lo define en una frase: “Los políticos están en otra sintonía, creen que la gente va a poner la guita porque es patriota. Nos gusta el país, pero no somos pelotudos”.

Sobre la tan mentada reforma laboral, Pablo Ricatti no esquivó el tema: “El Gobierno devalúa y me hace pagar a mí la diferencia. Si no cambia algo no llegarán inversiones. Más allá de insistir con la reforma laboral. Nos quieren hacer creer que los empleados son todos unos bolches que te van a incendiar la fábrica en un conflicto. Depende el trato que tengas con los empleados. El problema no es la reforma laboral, es el tema impositivo. Sólo se favorece al que labura en negro”.

Cuando se le pregunta por qué elige Paraguay, explicó: “Tienen muy bajos impuestos, el IVA es 10 contra 21 acá, ganancias es 10 contra 35 de Argentina. Si tenes que importar máquinas no pagas aranceles aduaneros, acá te pueden llegar a cobrar entre un 70 o 100% más. Se pueden importar materias primas sin problema. Acá pinta que vamos al esquema de declaraciones juradas de importaciones. Acá una habilitación municipal te tarda cinco años, hace casi dos años que trato de registrar una marca. Hay mucha burocracia para hacer negocios”.

Qué debería cambiar en la Argentina para que el empresario Pablo Ricatti decida volver a apostar en el país: “No creo que vuelvan a cambiar el tema impositivo de un fin de semana a otro. No puede ser que no te permitan ajustar balance por inflación, es muy arbitrario, hay temas fiscales que en realidad la modificación de la alícuota de ganancias termina no siendo real nunca. Cuando uno quiere distribuir dividendos hay que tributar ingresos brutos, eso sigue igual. Básicamente temas impositivos y compra y venta de moneda extranjera”.

Por ahora, deja en el país la panificadora Salke Fresch, que produce pan de panchos y hamburguesas. Quedó trunco su proyecto de crear 50 fábricas para producir productos de supermercados, panificados, fiambres y lácteos para venderlos a través de una app, así llegan a cada casa a precio de fábrica. Pero bueno, con sus inversores tuiteros sigue conectado y aunque la vaquita tuitera no salió, se lleva un montón de ideas a Paraguay.