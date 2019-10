La cadena Musimundo, operada por el Grupo Carsa y Electrónica Megatone, está atravesando una grave que crisis que ya la obligó a cerrar casi 50 locales. En un intento de frenar los cierres y despidos, que en su mayoría pertenecen a los locales que operaba Carsa, cerró un acuerdo para traspasarle 37 sucursales a Megatone.

José Franchino, presidente de Carsa, dijo en una carta: "Con sentimientos encontrados comunicamos que hemos logrado un doloroso acuerdo con Electrónica Megatone. El acuerdo implica que 37 de nuestras sucursales ubicadas mayoritariamente en NOA, sur y provincia de Buenos Aires empezarán a ser operadas por esa empresa".

Sobre el personal, Franchino de la chaqueña Carsa señaló: "Hemos tomado esta drástica decisión con el fin de brindar continuidad laboral a 335 colaboradores que trabajan en esas sucursales, a quienes Megatone contratará manteniendo sus derechos y créditos laborales. También para preservar a las más de 600 fuentes de trabajo distribuidas en sucursales del NEA".

Una decisión que toman después de cerrar 50 locales y despedir a más de 300 trabajadores, a muchos de los cuales todavía no les han pagado las indemnizaciones ni los sueldos adeudados. Tal es así que el viernes 18 de octubre se conoció que ante el despido de siete trabajadores de una sucursal de Olavarría a la que no les pagaron las indemnizaciones, el Tribunal de Trabajo hizo lugar a una medida cautelar de empleados de Comercio y embargó mercadería de ese local.

En este nuevo mapa, Carsa se quedará operando 43 sucursales. El comunicado de Electrónica Megatone tuvo otro tono: "Tenemos el placer de anunciar que Electrónica Megatone S.A. y Carsa han llegado a un acuerdo y desde el 24 de octubre, las sucursales Musimundo de Salta, Jujuy , Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro y algunas sucursales de Buenos Aires comenzarán a ser administradas por Megatone. Esto significa que mantenemos la operatividad de esas sucursales y por consiguiente la continuidad laboral de sus colaboradores".

En la actualidad, según el vocero de prensa de Musimundo, la compañía cuenta con 220 locales. De los cuales 43 están en manos de Carsa y 177 en manos de Megatone. La situación de Carsa es compleja, si bien ya salió del concurso de acreedores y pudo cancelar acuerdos "con más del 80% de proveedores de bienes de cambio, y al 96% de bienes de servicio".

Franchino, de Carsa, señaló: "No hemos recuperado el crédito necesario y el continuo abastecimiento, no porque no quisieran nuestros proveedores, sino porque lamentablemente, la situación del país ha traído consecuencias negativas, a nosotros, a ellos, y a nuestros competidores. La mayoría y sin excepciones, ha tenido que atravesar enormes desvinculaciones y políticas comerciales restrictivas. Resulta muy difícil conducir una empresa retail en condiciones tan adversas".

Después de confirmar que operarán 43 sucursales agregó: "Nos siguen tiempos aún duros. Debemos continuar adecuando nuestra estructura a la nueva dimensión, pero falta muchísimo menos", dijo Franchino. Sin duda, el ajuste en las sucursales que opera no terminó.

Megatone si bien cerró algunos locales en zonas como Ramos Mejia, dos en San Justo y hasta en el shopping Plaza Oeste, pudo reubicar al personal o pagó a término las indemnizaciones. Hoy paga los sueldos en término, a diferencia de Carsa que no abonó septiembre y ofrece indemnizaciones en 16 cuotas.