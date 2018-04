Durante la primer jornada de negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), en Bruselas, el eurobloque mostró disposición para mejorar la oferta en varios productos, aunque siguen existiendo serias disidencias en torno a las reglas de origen de los bienes, con el temor a la triangulación desde China y el Sudeste Asiático.

Hoy será el día clave para saber si se verifican progresos en las rondas, con el objetivo de avanzar en diferentes capítulos para anunciar un Tratado de Libre Comercio este año. Fuentes oficiales y privadas coincidieron en que "la UE mostró algunas señales y Brasil tendría una postura más accesible (especialmente en el rubro automotriz). También se avanzó en las indicaciones geográficas", que son las denominaciones de ciertos productos asociadas a las regiones de producción como quesos y vinos.

No obstante, fuentes al tanto de las negociaciones señalaron que en el caso automotriz "el origen (de autos y piezas) va a terminar siendo muy flexible. Lo que buscan (los europeos) es tener la flexibilidad de armar autos con piezas chinas, que ya están con calidad para varios componentes como cajas".

De todos modos, las conversaciones son muy complejas porque la Unión Europea reclama un "esfuerzo" al Mercosur, ya que considera que la oferta tiene que ser más atractiva, como lo hizo saber días atrás. La compleja discusión sobre el ingreso de carne vacuna, arroz y etanol al continente europeo; el debate en torno al aumento de las importaciones de vehículos y autopartes de la UE en el Mercosur; y una de las líneas rojas planteadas por el bloque sudamericano, como lo es el capítulo de las patentes científicas, ya sea medicinales, de bienes culturales, etcétera, siguen siendo cuestiones que no varían sustancialmente. Francia no deja de ser obstáculo ya que sus productores no aceptan una oferta mayor a las 70.000 toneladas anuales de carne vacuna. Las opiniones son divergentes sobre las probabilidades que arroja esta cumbre. Algunas fuentes del Mercosur creen que se destrabarán buena parte de los obstáculos o las diferencias existentes; y otras calculan que no habrá logros importantes para exhibir.

A la postura contraria al acuerdo de los agricultores franceses, polacos e irlandeses, se sumó el planteo del agro de la poderosa región de Andalucía, en España. Las negociaciones de la UE y el Mercosur ponen en vilo al agro andaluz, y su entidad más representativa, Asaja Sevilla, advirtió que podría tener consecuencias "nefastas para el vacuno, el azúcar, las frutas y las hortalizas españoles". Desde Asaja Sevilla se muestran contundentes, y aseguran que no se oponen a la firma de nuevos acuerdos comerciales "siempre y cuando se trate de acuerdos justos y equilibrados".