n El lunes se conoció un fallo del juez Andrés Gallardo donde ordenó a Metrovías que no cobre boleto a los usuarios en las estaciones donde no funcione alguna escalera mecánica o ascensor. La concesionaria de la red de subtes apelará el fallo ya que considera que las sanciones "no se ajustan a derecho".

Ester Litovsky, gerente de Planeamiento Estratégico de Metrovías, comentó que "no sabe si hay intencionalidad política" y explicó que son necesarias muchas de las innovaciones tecnológicas para poder evitar este tipo de desperfectos en el servicio.