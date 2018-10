Cada vez son más las empresas de micros de larga distancia que atraviesan graves problemas. Flecha, Autotransporte San Juan y Transportes Unidos del Sud (cerrada hace dos meses) ya están en concurso. Por su parte, dejaron de prestar servicios Plus Ultra, Merco Bus, Monticas, Rápido Argentino, Empresa Río Paraná y Sita. Pero el listado no termina. Expertos del mercado coinciden en que tanto Chevallier, Urquiza y Crucero del Norte, entre otras, estarían al borde del concurso.

La situación es compleja. Cada vez viajan menos pasajeros, hace una década atrás transportaban 58 millones de pasajeros, en 2016, la última cifra publicada por la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte), viajaron 38 millones de personas y en el sector coinciden que en 2018, el número final cerrará en no más de 33 millones de usuarios.

La suba de combustibles, la devaluación, los subsidios al transporte aéreo y el impulso a las líneas aéreas low cost presentan un panorama sombrío para el sector. "Cuando Plus Ultra y Merco Bus dejaron de funcionar, el Gobierno le dio la operación a Buses Led, que apenas la operó 180 días y la devolvió al Estado, quedando 300 trabajadores en la calle", recuerda Néstor Carral, presidente de la Cámara Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (CATAP).

Si bien el anuncio de las tarifas low cost para micros realizado por Transporte parecía una buena iniciativa, no paso a mayores, ya que no fue consensuada con los principales actores del sector. Las rebajas no fueron tan atractivas como se esperaban y quedo bien claro que esos descuentos no serán en temporada alta.

Carral explica que "el costo de explotación por kilómetro es de $55, hay trazas que trabajan a pérdida y otras que trabajan con escasa rentabilidad".

Gustavo Gaona, directivo de la Cámara Empresaria de Larga Distancia sostiene que "Los micros salen con un promedio del 47% de pasajeros. Llegamos a 1.00 destinos y sólo 10% son rentables. El sector está integrado por cien empresas, todas nacionales y familiares. El 90% son pequeñas y medianas que dan trabajo a 15.000 trabajadores".

A mitad de año, varias líneas estuvieron de paro porque las empresas no pagaron aguinaldos. Aseguran que varias despidieron personal, otras pagan los sueldos en cuotas y se endeudaron para cumplir, pero con las altas tasas, y aún no saben como pagarán los aguinaldos de diciembre.