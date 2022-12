"Anulo mufa", quizás las dos palabras más dichas por los argentinos durante el Mundial Qatar 2022 para contrarrestar cualquier comentario optimista o especulador de un futuro victorioso que involucre a la Selección argentina. Sin embargo, otros simpatizantes de sus equipos no tuvieron la misma prudencia: un empresario inglés gastó 280.000 dólares en la compra de 18.000 camisetas con la inscripción "Inglaterra campeón" que quedarán en el recuerdo de haber sido una mala inversión, ya que el conjunto de Gareth Southgate quedó eliminado en cuartos de final.

"Estoy devastado. Ahora tengo 18.000 camisetas diciendo que ganamos y no sé qué hacer con ellas", admitió el empresario a The Mirror.

La Selección de Inglaterra venía de la fase de grupos con uno de los mayores puntajes y era uno de los favoritos: en octavos de final venció por 3 a 0 a Senegal y la siguiente instancia debió enfrentarse a Francia, el capeón de Rusia 2018, quien lo dejó a fuera el sábado pasado por 2 a 1.

Antes de que eso sucediera, cuando la ilusión todavía reinaba entre los ingleses, un empresario decidió hacer una arriesgada inversión al comprar las camisetas blancas y grabarles el mensaje "Inglaterra Campeón".

Una suerte igual de desafortunada tuvo Brasil, que se veía levantando la Copa del Mundo en Qatar. La Selección empezó a debatirse en qué parte del uniforme bordar la sexta estrella que acompañaría a las de los cinco mundiales que llevan ganados en su historia. No obstante, la suerte no acompañó y quedaron eliminados en por penales ante Croacia, conjunto que se enfrentará en semifinales contra Argentina este martes por la tarde.

Una inversión riesgosa

El periódico británico The Mirror reveló que el empresario Karl Baxter confiaba tanto en el seleccionado inglés que no dudó en adquirir las camisetas de color blanco, grabarles el mensaje, al que se le sumó el diseño de Copa del Mundo, el trofeo que ansían Croacia, Argentina, Marruecos y Francia.

Karl Baxter, empresario

La empresa de Baxter, denominada Wholesale Clearance UK, con sede en Poole, compró las camiseta y planeaba ganar 160.000 dólares (195.000 libras), ya que las iba a vender en 440.000 dólares (360.000 libras) tras comprarlas en 280.000 dólares (230.000 libras).

"Estoy devastado. Las primeras actuaciones me habían impresionado y estaba convencido de que esta vez habríamos conseguido ganar. Un proveedor me las ofreció y dije que sí. Ahora tengo 18.000 camisetas diciendo que ganamos y no sé qué hacer con ellas", confesó Baxter.

Sin embargo, después de la derrota del equipo, el mayorista está tratando desesperadamente de vender la mercancía por 12, 40 dólares (9,99 libras).

Inglaterra solo ganó una Copa del Mundo y lo hizo en 1966 al ser local ante Alemania, por 4 a 2, y luego nunca más pudo llegar a una definición, pese a haber estado cerca en 1990 y 2018, cuando fue semifinalista.