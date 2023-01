Murió el sociólogo Ricardo Rouvier, un intelectual respetado por todos

Se conoció la noticia de la muerte de Ricardo Rouvier, sociólogo y uno de los principales analistas políticos del país. En los grupos de whatsapp de sus amigos y ex alumnos la noticia se entremezcla con lágrimas y frases como “falleció un compañero”.

Estudió Sociología en la Universidad de Buenos Aires, fue docente en las universidades de Lomas de Zamora, San Andrés, Palermo y Del Salvador, entre otras. Escribió el libro La deuda de la política, un análisis sobre la crisis de 2001. Analizaba la realidad y compartía sus estudios en columnas de opinión en medios, en charlas en facultades, con corresponsales extranjeros, encuentros con diplomáticos. Colegas y alumnos le reconocen su generosidad para enseñar, para abrir sus análisis sin especular. Nunca se alejó del pensamiento comprometido.

Lo tuve de docente en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, siempre seguimos en contacto. En los chats de ex docentes y alumnos los mensajes decían: “Se nos fue un cuadro tremendo del lado de los buenos”, “un tipo que nos enseño a pensar y eso no es poco”, “qué bronca, se fue uno de los nuestros”. Una ex docente de la UNLZ, Elvira Romero señaló: “Uno menos de aquel maravilloso grupo al comienzo de la democracia. Entusiastas peronistas en tierras y tiempos radicales”. Otro docente señaló: “Se fue alquien que jamás ideologizó en función de sus intereses”.

Ricardo Rivas se sumó al posteo del analista Carlos Fara y dijo: “Ricardo Rouvier, un entrañable amigo desde casi medio siglo, partió en la madrugada. Intelectual brillante, analista profundo, humorista ácido, desde la sociología y la psicología social hizo foco sobre la Argentina en procura de desentrañar mucho de lo inexplicable de este país habitado por personas tan particulares”.

Recordó una de las frases que se le escuchaba decir: "’Son increíbles: dicen que son peronistas y no saben la marchita y luego aseguran que son 'zurdos' y tampoco saben 'La Internacional'”, decía en joda apuntándole a algunos y algunas de sus 'clientes' que, irremediablemente, eran impuntuales a la hora de pagar”, contó Rivas en su Facebook. Y agregó: “Sus últimas columnas de opinión y análisis en la revista La Tecla, fueron trabajos impecables a los que había que dedicar más de una lectura para desentrañarlos. Cuando las últimas elecciones de medio tiempo no estaba bien de salud”.

Le gustaban los debates, la discusión respetuosa, sus encuestas eran imprescindibles y siempre estaba dispuesto a responder cualquier consulta. Los colegas periodistas lo recuerdan como alguien que nunca decía que no, cuando lo convocaban. Desde la cuenta del Instituto Nacional de Capacitación Política (INCAP) señalaron “destacado por sus valores humanos, su compromiso político y su gran curiosidad intelectual”. Gabriel Fuks lo recordó en tuiter como “un pensador original en el coro de repetidores. Peronista. Sociólogo y fanático de River”.

El analista Mario Riorda no se privó de despedirlo: “Con lágrimas de mucho amor te despedimos Richard!! Ricardo Rouvier era un alma generosa, discutidor al mango, comprometido y siempre dispuesto. Años y años en la consultoría donde enseñaba y se dejaba enseñar…”.

Apasionado y agudo en sus análisis, querido por muchos, hasta a la hora de su muerte dejó una enseñanza. No quería ni flores ni coronas, pidió que ese dinero sea donado a las Abuelas de Plaza de Mayo, al sitio oficial. Hasta la medianoche lo despiden en Córdoba 5080 CABA y el miércoles 4 de enero de 9 a 11, hora en que el cortejo fúnebre irá al Cementerio de la Chacarita, comunicaron sus hijos Silvina, Julián y Gabriel.