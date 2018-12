Todo aumenta. Las imágenes de los santos también.

El aumento en los precios del dólar, el petróleo y el trigo encarecieron de forma significativa la vida de los creyentes, en especial de aquellos que compran imágenes religiosas, biblias, rosarios, velas y estampitas, pero también de las iglesias que adquieren las hostias con la que celebran la Eucaristía.

El salto en el precio del trigo, empero, no se trasladó en su totalidad a las hostias, pero las afectó. Mientras el principal derivado del primero, la harina, aumentó más de 100% en lo que va del año, las segundas sólo lo hicieron 50%. La bolsa de 1.000 hostias que venden distintas santerías puede conseguirse en 290 pesos, cuando a principios de año se compraban por 195 pesos, según corroboró este diario.

Pero ese trozo de pan ácimo con el que el sacerdote conmemora la institución de la eucaristía por Jesucristo en la Última Cena, no fue lo que más aumentó. Las mayores subas las registraron aquellos materiales religiosos que están vinculados con el precio del dólar y del petróleo, como las imágenes de resina italiana y de PVC, las velas de parafina y las Biblias que en su mayoría son importadas. La divisa estadounidense subió 107 por ciento desde el 28 de diciembre de 2017 (el célebre "28 D"), desde 18,90 a 39,20 pesos.

Y la mayoría de las Biblias que se venden en el país no se imprimen en la Argentina. Si un ejemplar de papel de arroz de tamaño mediano costaba 450 pesos a principio de año, hoy no se consigue por menos de 770 pesos, lo que significa un alza de 71%. No será gratis para el fiel que lo desee repasar los versos hermosos de I Corintios 13, el inquietante Libro de Job, la sensualidad del Cantar de los Cantares y la belleza perpleja de Lucas 12:27.

A cada santo, una vela

Aunque parezca mentira, el petróleo también metió la cola en los valores de los objetos religiosos. Si bien en las últimas semanas bajó el precio internacional, llegó a subir hasta 30% entre enero y octubre. Las velas de parafina, un material derivado del crudo, pasaron de 3,5 a 7,5 pesos desde enero hasta hoy (+115%), según comentaron a este diario desde Editorial Claretiana.

Las imágenes de santos no quedaron al margen de la inflación. Las que más subieron son las fabricadas con resina italiana, importadas, que hoy se venden a 700 pesos las de 20 centímetros, un alza de 75% en relación con los 400 pesos de enero.

¿Cuáles son las imágenes que más se venden y sus precios? Hay que diferenciar por barrio, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Recoleta y Barrio Norte, una de las más vendidas es la del Sagrado Corazón de Jesús, a 650 pesos la figura de resina y a 300 la fabricada con PVC. También la Virgen Desatanudos, en precios similares.

Pero en barrios populares como Once o Balvanera, en santerías de las calles Corrientes, Pasteur o La Rioja, lo que más sale son las imágenes de yeso de San Cayetano y de San Jorge. a unos 400 pesos cada una. Y también la de los llamados santos paganos como San la Muerte, cuyo trono completo fabricado en yeso cuesta unos 600 pesos. Por estos días, lo más vendido son imágenes del Gauchito Gil, el santo de los pobres cuyos devotos celebrarán el próximo 8 de enero los 140 años de su asesinato y se espera una multitud en la ciudad correntina de Mercedes.

¿Cuál es el santo que más creció en ventas en los últimos años?, preguntó este diario en diversas santerías porteñas. La respuesta es unánime: San Expedito, patrono de las causas urgentes. Es un signo de estos tiempos en que todo debe ser inmediato, explicaron. No hay paciencia ni para los milagros.

¿Y que fue de la vida de San Antonio? "Lo superó otro más moderno y eficaz: San Tinder, el San Expedito del amor", bromeó una vendedora de una santería de Once. La lista de objetos litúrgicos la completan los rosarios, con precios de 100 pesos para los de madera y desde 250 para los confeccionados con acero quirúrgico, con alzas de 30% y 40%, respectivamente.

¿Lo que menos subió?: las estampitas, que pasaron de 80 centavos a un peso, un alza de 25%.