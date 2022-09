Nuevo shopping outlet: más de 30 primeras marcas llegan a Villa del Parque

Cada vez está más cerca la reapertura del ex shopping de Villa del Parque que cerró en junio de 2019. Será un shopping outlet de marcas Premium bautizado como Del Parque Sustentoutlet. Sus dueños son Luciano Nakis y Pablo Toscano, presidente y vice de Deportivo Armenio.

Ubicado en Cuenca al 3000, en el corazón de Villa del Parque, tiene 14.000 metros cuadrados. Una planta baja y un primer piso, ambas con un total de 30 locales comerciales y un segundo piso con un mercado gastronómico llamado Yapa, con terraza descubierta y semicubierta que funcionará hasta las 2 de la mañana.

Sebastián Umansky de Rotar Propiedades y Martín Autorde, son los encargados de comercializar y gerenciar el shopping. Umansky adelantó a BAE Negocios: “La parte de locales ya tenemos alquilado el 90% y el mercado gastronómico Yapa está completo. La idea es hacer un shopping sustentable que será un outlet de marcas Premium. Abrirá en la segunda quincena de noviembre”.

Del Parque Sustentoutlet: tendrá dos pisos dedicados al outlet

Los operadores del shopping adelantan las marcas que ofrecerán productos de outlet: Kosiuko – Herencia; Cheeky; Como quieres que te quiera; Tascani; Perfumerías Rouge; Grisino; Sweet; Old Bridge; Grimoldi; Complot; Soho; Wanama; John Cook; Tucci; Optica World; Cafetería Havanna; colchones Simmons; y Morf. Habrá rubros como tienda de blanco y mantelería; accesorios de celulares, entre otras.

En la primera etapa de la obra se cambió el cableo eléctrico, los ascensores, aires acondicionados y ahora están en la etapa de lockeo. En pocos días llegan las plantas con el sistema de riego, en la terraza habrá paneles y cuentan con un sistema de reciclado de agua. Tendrá mucha luz natural.

“Será un shopping sustentable, una especie de Arcos de Palermo, pero más chico. No tendrá salas de cine, las que tenían se transforman en salas de teatro, con artistas independientes y todas las semanas tendrán una obra diferente. Habrá eventos y talleres de cocina. Tendrá el estacionamiento para 50 autos y volvieron a recuperar el anexo del predio del ferrocarril que el ex shopping había devuelto. Ahora será para estacionar movilidad sustentable”, dijo Umansky.

Si bien es un shopping de los ’90, buscaron reformarlo para aggiornarlo. No es el único centro comercial en construcción en la Ciudad, en el barrio de Recoleta avanzan las obras de OH! Buenos Aires, el shopping que reemplazará al ex Buenos Aires Design, pero estiman que si llegan recién abrirá las puertas a fin de 2023. Del Parque Sustentoutlet en cambio, abrirá en dos meses.