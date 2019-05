Mientras la Organización Mundial del Comercio ( OMC) perdería el tribunal de apelación de conflictos a fines de 2019, con lo cual los 164 países que la integran deberían aceptar "la guerra comercial", varios naciones elevaron 11 propuestas para destrabar el bloqueo de Estados Unidos a cubrir las vacantes del órgano.

Así lo afirmaron a BAE Negocios fuentes de la OMC, con sede en Ginebra, desde donde plantearon que "una de las ideas imperantes es bajar los plazos de resolución (de disputas) de 150 a 90 días", como pretende EE.UU. desde su discurso confrontativo.

" Estados Unidos no propone nada y no ayuda a cubrir vacantes. El 10 de diciembre habrá un solo miembro (del órgano de apelación)", narraron desde la OMC, aunque aún no hay plan de funcionamiento que deje de lado a la administración de Donald Trump.

Ante lo que sería un escenario de caos nunca visto, fuentes de la OMC señalaron que "el Órgano de Apelación podría quedar inoperativo en 2019 y Estados Unidos insiste este año con la misma posición que el año pasado". "Actualmente, un país puede apelar una medida de primera instancia (del propio organismo) y estamos frente a una amenaza muy, muy fuerte", señaló la fuente.

La OMC cuenta con un Órgano de Solución de Diferencias (OSD), donde se analizan y emiten fallos de primera instancia. Pero como en la mayoría de los casos los enfrentamientos entre naciones se apelan, esto ya no sería posible, escenario buscado y ejecutado por el presidente Donald Trump.