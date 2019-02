El 97% de los dueños de pymes argentinas cree que tener un plan de transición es importante tanto para su futuro como para el del negocio. Sin embargo, la mitad de ellos no hizo ninguna planificación al respecto, otro 40% dice haberlo hecho pero no está documentado, el 86% no está familiarizado siquiera con cuáles son las opciones y el 89% no tiene un equipo formal para trabajar en la transición.

Estos datos se desprenden de un estudio realizado por Gustavo Schutt, consultor de Exit Planning, quien asesora a dueños de las empresas en cómo incrementar su valor y los asiste a fin de que conozcan las mejores alternativas para el momento en que decidan vender su compañía o dejarla en manos de sus herederos.

Según el Ministerio de Producción, existen en Argentina algo más de 800.000 pymes. La mayoría de estas empresas pertenecen a dueños que son de la generación denominada Baby Boomers, entre 54 y 72 años.

El 53% de quienes respondieron la encuesta son mayores de 50 años, y el 21% tiene más de 60, lo cual implica que deberán concretar la transición en un plazo relativamente corto. Ellos mismos se han trazado ese horizonte, ya que el 74% tiene pensado hacerlo en menos de diez años, y el 51% en menos de cinco.

En definitiva, son conscientes de la importancia del tema y la necesidad de abordarlo con la dedicación apropiada, pero no actúan en consecuencia. "Los dueños de empresas tienen que entender que para poder realizar una transición adecuada deberían comenzar con la planificación muchos años antes y así poder maximizar los beneficios, capturar el máximo de valor de sus negocios y también tener un tiempo razonable para prepararse financiera y personalmente para dar este paso", sostiene Schutt.

Pese a que el 81% manifiesta que necesita mantener el ingreso obtenido de su empresa para sostener su nivel de vida y sus planes post salida, apenas el 17% ha realizado en los últimos dos años un proceso de mejora en el valor de su empresa o un pre due dilligence (auditoría de compra).

Además, sólo 2% tiene un plan de contingencias documentado para el caso de que se vean forzados a una salida anticipada. Otro 20% dice tenerlo, pero no está escrito en ningún lado, y la gran mayoría (78%) no ha pensado nada en ese sentido. "Estadísticamente, al 50% de los dueños los afecta alguno de los siguientes temas a lo largo de sus vidas: muerte, enfermedades, desinterés por el negocio, divorcio o desacuerdo entre socios. Estos números muestran lo mal preparados que están para enfrentar estas circunstancias".

El especialista asegura que "asumiendo un promedio de valor de u$s1 millón de cada pyme, el cual es muy conservador, y pensando que más del 80% del patrimonio de un dueño está puesto en su propia empresa, los beneficios de una adecuada planificación para poder monetizar este negocio pueden significar cuadruplicar el valor en el momento de la transición", advierte Schutt.