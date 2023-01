Una vez más Generación Vegana (GenV), una organización internacional sin fines de lucro, volvió a llamar la atención. Esta vez decidió retar al primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, a hacerse vegano durante un mes a cambio de una donación de un millón de libras a una organización benéfica de su elección. La oferta, que ya se hizo antes al Papa Francisco y a Donald Trump, tiene fecha de vencimiento: el 31 de enero.

Las campañas pretenden visibilizar el impacto de la agricultura animal en el clima, la contaminación, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, el potencial pandémico, la resistencia a los antibióticos, la salud pública y la vida de miles de millones de animales, tanto de granja como salvajes.

Naomi Hallum, Directora General de GenV, señaló: “El Primer Ministro Sunak se ha comprometido a proteger el futuro de nuestro planeta y ha hablado más de una vez sobre la importancia de mostrar compasión. Ahora, le pedimos que sus palabras se conviertan en acciones, y adopte una alimentación basada en plantas durante al menos un mes. Esperamos sinceramente que acepte nuestra oferta de un millón de libras. Le instamos a que predique con el ejemplo y demuestre lo satisfactoria, sana y agradable que puede ser la alimentación a base de plantas, además de ética y ecológicamente positiva.”

La propuesta se publicó en cuatro importantes periódicos británicos y señaló: la agricultura animal representa hasta el 85% de las tierras de cultivo, pero sólo proporciona el 32% de nuestras calorías y menos de la mitad de nuestras proteínas. Para alimentar al mismo número de personas con una alimentación basada en plantas se necesitaría sólo una sexta parte de la tierra, lo que dejaría 14,5 millones de hectáreas disponibles para la restauración de la naturaleza, la reforestación y la captura de carbono.

La ganadería es responsable de al menos el 16,5% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por los seres humanos. Si todos comiéramos productos vegetales, nuestras emisiones de GEI relacionadas con la alimentación se reducirían en un 70%. Adoptar una alimentación basada en plantas se asocia a un menor riesgo de mortalidad e incidencia de enfermedades cardiovasculares.

Según un nuevo estudio, comer a base de vegetales reducen el riesgo de cáncer de mama posmenopáusico en un 18%, de cáncer de próstata en un 31%, de cáncer colorrectal en los hombres en un 43% y de desarrollar cualquier tipo de cáncer en un 14%. En una encuesta reciente, el 64% de los ganaderos afirmaron que consideran la posibilidad de abandonar por completo la cría de animales, siempre que contarán con ayudas económicas.

Además de los anuncios de páginas completas en los periódicos The Guardian, Metro, The Evening Standard y The I, lanzaron imágenes publicitarias en la estación de metro de Westminster, con 5.000 carteles y vallas publicitarias. GenV también está coordinando una acción a gran escala en torno al Parlamento y Downing Street, en la que participarán camiones de comida, inflables gigantes, la colocación de una pancarta y la distribución de cientos de comidas veganas gratuitas.

La propuesta es alimentarse con plantas para vivir mejor. Naomi Hallum señaló: "Millones de personas ya están adoptando -o acercándose- a una alimentación basada en plantas para proteger mejor su salud, a los animales y a nuestro planeta. Pero ahora que las múltiples crisis medioambientales y sanitarias son cada vez más graves, necesitamos un liderazgo urgente, positivo y poderoso. Nuestra esperanza es que el Sr. Sunak sea en efecto ese líder, y si lo es, estaremos dispuestos a firmar ese cheque de un millón de libras”

Rishi Sunak es primer ministro del Reino Unido y líder del Partido Conservador y Unionista desde octubre de 2022. Hace pocas horas asumió el compromiso de reducir la inflación a la mitad y sacar al Reino Unido de la recesión antes de fin de año.