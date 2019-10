En una caja de cigarrillos caben 50.000 dólares en oro. La relación de tamaño parece extraña, pero el metal vive en la actualidad su valor récord a nivel internacional: 50 dólares por gramo en lingotes o láminas. Tal factor combinado con la cotización del tipo de cambio en Argentina hacen que la venta de oro sea una opción para sortear los vaivenes económicos y la incertidumbre a la hora de invertir. Así lo aseguró Juan Leiva, dueño de la famosa joyería que lleva su apellido en una entrevista con BAE Negocios en la que analizó las características del metal como un commodity que siempre será una buena opción para invertir a largo plazo.

- Con el dólar hoy estable, ¿es un buen momento para invertir en oro?

La gente trata de buscar un commodity que sea beneficioso para invertir en los momentos en los que otras cotizaciones no varían. Ahora, aunque el dólar esté quieto, con el oro hacés una diferencia. Es un momento óptimo para la venta, sobre todo, y siempre es una buena inversión a largo plazo. Con el valor de la onza a nivel mundial en su máximo histórico y con el dólar en subida en el país, en el caso de vender te hacés de mucho dinero para otra inversión. Al corto plazo quizás no sea un buen negocio pero es un commodity que sube a lo largo del tiempo.

- ¿Hay educación financiera en Argentina por fuera de la compra de dólares y los plazos fijos?

Los Argentinos tenemos un entrenamiento por los movimientos cíclicos de la economía y siempre buscamos algo que nos ayude a paliar la crisis. Los plazos fijos no te aseguran la inversión porque en cuanto hay un salto en el dólar, no te beneficia. Por eso la inversión en oro es anti riesgos. Si sube el dólar, con lo que compraste ganás seguro.

- Con la limitación de las empresas a comprar hasta U$S10.000 al mes, ¿hay firmas que se vuelquen al oro para atesoramiento?

Sí, hay muchas. El oro es algo que se puede guardar por largo tiempo sin que se deteriore. El lingote no se humedece como cualquier otra inversión en papel. Se puede guardar u ocultar en cualquier lugar.

- ¿Qué acontecimientos a nivel nacional o mundial hacen que suba el valor de la onza?

Un país puede tener turbulencias pero el oro no es algo que varíe según la coyuntura. Antes durante las guerras el precio subía pero eso quedó atrás. Algunos acontecimientos pueden hacer que los grandes inversores se refugien en el metal pero no es el hecho puntual de lo que esté pasando sino que los grandes capitales mundiales decidan volcarse a este mercado.

- Durante muchos años Mirtha Legrand fue la cara de su joyería. ¿Cómo es la relación con el espectáculo? ¿Cambia cuando el artista expresa su postura política?

Como estrategia de marketing nos parece bueno que gente prestigiosa recomiende a la gente que la sigue la joyería. La imagen para nosotros es muy importante. Yo creo que si una personalidad del espectáculo apoya a un dictador, por ejemplo, va a dejar de tener esa buena imagen de la que gozaba. No siendo un caso así, me parece que no debería influenciar. Nosotros queremos que la gente se sienta bien atendida, y que sepa que hay un lugar que además de respetar el precio de lo que quieren vender, sea tratado como corresponde con seguridad y reserva