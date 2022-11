Otra empresa redujo su jornada laboral a cuatro días y mejoró sus resultados

Las empresas tecnológicas ya no saben cómo hacer para retener a sus talentos. Ya no alcanza con ofrecer sueldos competitivos, los talentos tecnológicos aspiran a mayores beneficios. La compañía de tecnología Quales especializada en servicios de inteligencia de negocios y con presencia en Argentina, España y Uruguay, comenzó a probar en agosto la jornada laboral de cuatro días y el balance es más que positivo.

Quales es una empresa que tiene 9 años en el mercado, entre sus clientes ofrece sus servicios a gigantes como Mercado Libre, Kimberly Clark, AUSA, entre otras. Sus dueños son Fernando Manjarin, Agustin Gaig, Patricio Diaz Panizza y se incorporó como socia, Judith Irusta, su directora de recursos humanos. Tienen un total de 150 trabajadores, el 90% está en Argentina, el resto en el exterior. Entre los varios beneficios que ofrece a su personal es poder trabajar desde cualquier parte del mundo. Tiene personal en 11 provincias, más de 22 ciudades y algunos que cumplen su horario desde España, entre otros países.

Judith Irusta contó a BAE Negocios: “Nuestro sector necesita retener más tiempo a los talentos. Las propuestas compensatorias que reciben son muy competitivas. Un talento tecnológico no trabaja más de un año en promedio y ya se van. Es muy poco tiempo para una empresa que invierte en formar a la persona. Necesitamos retenerlos y fidelizarlos para que sigan creciendo y apostando a la organización”.

Cómo retener talentos

Algunas de las ventajas que ofrece Quales: “Todos los empleados trabajan en home office. Les ofrecemos prepaga, no trabajan el día de cumpleaños, licencias legales extendidas, días de vacaciones hábiles, certificaciones y capacitaciones pagas. Tenemos una plataforma de beneficios de más de 4000 descuentos en locales de gastronomía y gimnasio en todo el país. Les damos un monto para que compren elementos ergonómicos para poder trabajar mejor. Les ofrecemos dos ajustes por perfomances anuales, más un ajuste por inflación de manera que sus sueldos sean competitivos. No todos reciben las mismas sumas. Hemos pagado bonos pero este año, nos concentramos en la jornada laboral de cuatro días y no habrá bono”.

Hace un tiempo empezaron a evaluar si podía ser posible la jornada de cuatro horas. En agosto luego de muchos análisis la implementaron. “Pasamos de 40 horas semanales a 32. Este beneficio lo tienen todos los empleados y no representa una disminución de salarios, todos pueden vivir este cambio. Los concientizamos, los involucramos, los involucramos para que cada uno nos ayude a optimizar todos los tiempos. El acuerdo se mantendrá mientras no se pierda productividad. Damos el 100% del sueldo, pedimos el 80% del tiempo de trabajo y el 100% de la productividad. Todos los objetivos se tienen que cumplir. El cambio de horario no es opcional, depende del proyecto en el que este asignado. La empresa tiene que tener disponibilidad de personal para sus clientes. Algunos trabajan de lunes a jueves 7 horas y los viernes 4 horas, si el mes siguiente el proyecto cambio, elegirán en que forma podrán trabajar las 32 horas. Nosotros promovemos que todos trabajen en home office para que les sea más fácil consignar la vida personal con la laboral. Queremos verlos a todos felices”, señaló Irusta

Jornada laboral de cuatro horas

Para que la disminución a 32 horas laborales funcione las personas deben sentirse involucradas y empoderadas. “Los empleados deben entender el valor que tiene su trabajo, deben ayudarnos con ideas para poder hackear el modelo tradicional. Logramos eliminar tareas que se duplicaban, cambiamos metodologías de trabajo para gestionar de mejor manera, implementamos software para mejorar tareas operativas, disminuimos la cantidad de calls”, explicó Irusta.

Acostumbrados a investigar y saber todo, detectaron varios logros en estos primeros tres meses de implementación y no están para nada arrepentidos, al contrario. “Logramos reducir el ausentismo eventual en un 10%, cambió el clima interno estábamos entre 80 y 84 y la medición de ‘Great place to work’ nos dio 98% de satisfacción. Disminuimos los tiempos de tracción de talentos. Nos llueven Currículums, en tecnología es muy poco probable que un perfil senior envie su CV o su postulación, porque en general las ofertas les llegan. Recibimos más de 100 postulaciones de perfiles con mucha experiencia, eso no nos pasaba. Nos ven como una empresa que no sólo tiene el lema escrito en la pared. Hasta disminuimos la fuga de talento en un 20%. Queremos fomentar el talento argentino, queremos que se queden con nosotros. Las personas no sólo valoran la plata, hoy miran el paquete completo, si los capacitan, si los acompañan, si les dan flexibilidad, si hay buen clima, cómo son los managers, si pueden crecer. Nosotros queremos que nuestros colaboradores se queden y crezcan con nosotros”.