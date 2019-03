Con más de 90 años, Loma Negra es líder en la producción de cemento. Tiene nueve plantas en todo el país y donde se instala, transforma todo a su alrededor. En el pueblo de Barker, que tiene 7.000 habitantes, poseen una fábrica desde 1956. Si bien históricamente contrataron personal por plazos, que luego efectivizaban, la empresa comunicó que no renovará los contratos que se venzan. Ante esta medida y al no tener una respuesta sobre el futuro de la planta, los trabajadores declararon un paro por tiempo indeterminado desde el lunes pasado.

Ayer por la tarde, el sindicato que agrupa a los mineros decretó el estado de alerta en las otras fábricas del grupo.

Los primeros cuatro contratos se vencen a fin de mes y se suman despidos de contratistas. La preocupación mayor de los trabajadores y habitantes del pueblo es que Loma Negra decida cerrar la planta. En Olavarría, a menos de 140 kilómetros, esta haciendo una ampliación de su complejo productivo con una inversión de u$s355 millones que se inaugurará en el 2020. Los habitantes de Barker ya sufrieron el cierre de la planta en 2001, donde algunos trabajadores fueron reubicados lejos de su hogar y otros fueron despedidos. Recién en 2003, cuando comenzó a reactivarse el país, la planta reabrió. Justamente la película "Pueblo chico, historia grande", contó todo lo que pasó.

Martín Isasmendi, secretario general de la Asociación Obrera Minera, seccional Barker le dijo a BAE Negocios que "en 2001, nos cerraron la planta por no hacer nada. No queremos que nos vuelva a pasar, sólo queremos que la empresa no nos ignore y nos responda que hará. No hay ninguna crisis en el sector del cemento, el pueblo quiere una previsibilidad. El viernes a las 16 horas habrá una concentración de todo el pueblo, sólo pedimos una respuesta".

El CEO de Loma Negra, Sergio Faifman, explicó a BAE Negocios que "el año pasado la planta estuvo parada seis meses y no despedimos a nadie. Informamos que no renovaremos los contratos que finalicen. Podríamos funcionar sin esa fábrica, la mantenemos abierta por el impacto social que provocaría el cierre. Pero con todo lo que está pasando, lo estamos repensando".

En 2017, las ventas crecieron, en 2018 se mantuvieron y esperan que en el segundo semestre de este año se recuperen.