En la ciudad de General Pico, La Pampa, todos están de festejo. La empresa piquense Patagonia Meat (ex Vizental) compró la planta del ex frigorífico Uriburu que fue cerrada en marzo de 2018, cuando la cooperativa de trabajadores que lo intentó rescatar de una quiebra, no pudo sostener más la operación. Todos se ilusionan con la reapertura.

Patagonia Meat adquirió las instalaciones en una subasta pública realizada en el Colegio de Martilleros de Santa Rosa a cambio de $9,7 millones. Especializada en la producción de liebres exporta a los destinos más selectos, sus cortes seleccionados se consiguen en las góndolas de los mejores supermercados de Europa.

Toda la producción de Patagonia Meat es comercializada en exclusiva en el exterior por South Agribusiness, una empresa trader especializada en la exportación de productos alimenticios refrigerados y congelados. Exportan carnes bovinas, porcinas, ovinas, caprinas y aviares, pero la liebre es una de sus estrellas.

El frigorífico Uriburu estuvo cerrado más de tres años, su dueño lo abandonó sin siquiera un preaviso y no pagó indemnizaciones. En junio de 2015 reabrió como cooperativa y hasta se hizo una videoconferencia, en la que habló la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En una primera etapa, faenaban vacunos y pequeños animales, en especial cerdos. Pero los 35 trabajadores de la cooperativa no pudieron afrontar los gastos, se sumó la caída de consumo de carne y finalmente cerraron las puertas en marzo del año pasado.