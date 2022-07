Paulo Dybala se transformó en nuevo jugador de la Roma, tras una extraña salida de la Juventus, equipo en el que era ídolo y permaneció por siete años. Sin embargo, cuando la "Joya" tenía todo encaminado para ser futbolista del Inter, la dirigencia del conjunto de la capital italiana aceleró motores y rompió el mercado. No sólo lo fichó gratis, sino que generaron una revolución.

En apenas 24 horas y con solo unos entrenamientos en el club, los fanáticos de la Roma se dirigieron, masivamente, a la tienda oficial. ¿El motivo? Llevarse la camiseta de la futura estrella del equipo. Dybala causó admiración, a tal punto que ya se vendieron 530.000 camisetas con su nombre en la espalda.

"Desde esta mañana no hemos parado ni un momento, no hemos hecho más que estampar camisetas de Dybala", confirmaron trabajadores de la Roma. Además, superó el récord de ventas de camisetas de Cristiano Ronaldo, ex compañero suyo en la Juve. El luso, cuando se confirmó su arribo a Turín en 2018, se llevó todos los flashes y las tiendas de indumentaria oficial explotaron, de modo que su "casaca" era la más vendida de la historia en un equipo de la Serie A.

Antes de confirmar su fichaje, la expectativa por el jugador de la Selección Argentina era muy grande. Incluso, Francesco Totti, ídolo de la "Loba" y ex directivo del club, se sumó a la campaña para "tentar" a la "Joya" y le ofreció utilizar el mítico número "10", dorsal que se encuentra retirado desde 2017. "Toma la 10, te la doy", le dijo el ex capitán del equipo. El argentino agradeció semejante gesto por parte de una gloria, pero creyó que era un atrevimiento mayúsculo. Por ende, portará el número 21.

Paulo Dybala sonríe, tras fichar por la Roma

Paulo Dybala Roma: su primera conferencia

Tras ser presentado como nuevo futbolista de la Roma, el atacante de 28 años brindó una conferencia de prensa y se mostró entusiasmado por comenzar esta nueva etapa, luego de siete años como futbolista de la Juventus.

El ex Instituto de Córdoba aseguró que "lo primero que le pregunté al entrenador fue a qué aspirábamos. A mí me gusta ganar, a él también. Hablar con Mourinho y el club me dio puntos de referencia. La ilusión que se ha creado es muy importante".

En cuanto a la posición que más le conforma, Dybala afirmó que "el entrenador decidirá dónde tengo que jugar, estoy abierto a cualquier papel. Él también quiere ganar como yo, ha hecho tanto en su carrera, todos hemos visto la seriedad con la que está trabajando el club y la confianza que tienen los muchachos, esto es muy importante para seguir adelante, siempre voy a dar lo mejor de mí y aportar mi experiencia para seguir ganando".