La Corte Suprema desestimó un recurso de queja del Sindicato de Peones de Taxis contra Uber, por defectos formales en la presentación.

Ayer, los responsables locales de la aplicación, rápidos de reflejos, salieron a decir que el nuevo fallo respaldaba su legalidad y obligaron al tribunal a salir a aclarar que "la Corte Suprema no se pronunció sobre la legalidad o no de la actividad de Uber". Desde el Gobierno de la Ciudad, aclararon que " Uber sigue siendo ilegal".

Con sede en San Francisco, esta app que conecta a pasajeros con conductores de autos comenzó a funcionar en Argentina en marzo de 2016. Según la empresa, ya tienen localmente 35.000 conductores que han trasladado a 750.000 pasajeros. Un dato que cuentan con orgullo es que "Argentina es el país que más crece en el mundo en cantidad de conductores y en pasajeros transportados".

Hace unos días, el servicio fue legalizado en la provincia de Mendoza, tras la aprobación de sus legisladores. Es es el único lugar del país donde pueden operar sin que a sus conductores les quiten el auto, les labren un acta de infracción y se arriesguen a pagar multas desde $130.000, como ocurre en suelo porteño.

Pese a que aún no acatan las legislaciones para el transporte de pasajeros, operan en Ciudad y provincia de Buenos Aires. Si bien los taxistas libran una gran batalla para poder competir con las mismas reglas, un fallo de agosto de 2016 del juez porteño Luis Alberto Zelaya, plantea que la prestación del servicio de transporte de pasajeros sin contar con habilitación oficial, curiosamente, "no configura una conducta tipificada por la legislación punitiva". Por eso, existen infracciones y no delitos.

Si bien desde Uber insisten en que "somos legales desde el primer día, Uber habilita el transporte privado entre personas. No hay regulación que nos contemple en la Ciudad, no somos ni taxi ni remis. Tampoco es cierto que pagan abultadas multas, la única pena máxima que se aplicó fueron $500 en suspenso. Ya se presentaron proyectos en Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Misiones y esperamos operar en breve".

Fuentes del ministerio de Transporte porteño fueron claros. " Uber no quiere adaptarse a nuestras normas, les pedimos que sean una empresa de traslado de pasajeros, y no lo acepta. Los eligen por ser más baratos, pero que no tengan un accidente, porque será terrible. No tienen una figura, ni seguro para todos los pasajeros, ni todos los conductores tienen carnet profesional, nada. En Mendoza se adecuaron a la ley, son una empresa de servicios de pasajeros, algo que acá no quieren".

Bajo la lupa

De enero hasta el 12 de agosto, el Gobierno realizó 14.889 controles al transporte ilegal, 1.297 resultaron ser Uber. "Actualmente se labran infracciones a por lo menos a seis autos por día en suelo porteño", señalan. En Uber consideran un triunfo que el Tribunal Superior de la Ciudad decretara el levantamiento del bloqueo nacional a la web y a la app y recuerdan que tienen más fallos a favor, del Fuero Penal y del Económico.