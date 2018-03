El Gobierno fijó ayer nuevos precios provisorios del bioetanol para marzo y abril, con incrementos que varían entre el 11% y el 18%, ya sea derivado de la caña de azúcar o del maíz, por lo cual las petroleras advirtieron sobre el impacto que la medida puede tener en el valor de las naftas.

Los renovados valores de los biocombustibles, utilizados para el corte del 12% de las naftas, fue a dado a conocer mediante la Resolución 92 publicada en el Boletín Oficial, tras lo cual el ministro de Energía, Juan José Aranguren, afirmó que un eventual aumento de los combustibles "es una decisión que tienen que tomar las compañías".

El precio de los biocombustibles es la única referencia de costo regulada que incide en el precio final del litro de nafta o de gasoil, y al que las petroleras suman el precio internacional del barril de petróleo del tipo Brent, la evolución del tipo de cambio y el incremento inflacionario que afecta sus procesos de producción.

En base a esa fórmula polinómica, las principales petroleras consultadas por la agencia Télam admitieron que los nuevos valores de los biocombustibles suman mayor presión a las naftas, aunque aseguraban que por el momento no hay decisión tomada de modificar los precios en los surtidores.

Indefectiblemente las petroleras no tienen motivos para subir el producto en el surtidor al menos no por el bioetanol y más aún sabiendo el elevado margen de refinación que tienen. Este no es mas que el precio de venta de la nafta con relación al costo del petróleo crudo, dicha ganancia más que duplica el margen que se ve en el mercado externo.