El fin de semana pasado estalló en las redes un escándalo que involucra a Marcelo Altuna, socio y vicepresidente de Personally PR, una de las consultoras de prensa más importantes. Fue denunciado en Facebook por casi una veintena de profesionales de RRPP, que trabajaron en su consultora, por abusos, acosos y maltratos. Ayer, cuando el aluvión parecía imparable, la presidenta Alicia von der Vettern, comunicó:"Hemos decidido de común acuerdo que Marcelo Altuna se aparte de las gestiones ejecutivas de la compañía, hasta tanto se aclare su situación".

Los socios de Personally que factura $40 millones son Altuna, von der Vettern y Laura Palermo. Sus clientes son: Mastercard, Newsan, Arcor, Volkswagen, Dow, IBM, Alsea, Itaú y CCU, entre otros.

Florencia Victoria, fue asistente de dirección hace 10 años y contó:"Fue tremendo el acoso y el maltrato, Altuna se me tiraba encima, tuve ataques de pánico y el día que me apoyó su mano en la pierna me fui. Sus socias sabían lo que pasaba y no hicieron nada. Cuando me fui, les escribí y luego vi los mails de ellas, sólo les preocupaba que les haga un juicio".

Marcelo Altuna adjudicó todo a su carácter vehemente y señaló: "No existe fundamento alguno para asociar estas situaciones de trato con una cuestión de género. Si mi conducta provocó que alguien se sintiera ofendida o lastimada pido disculpas". Alicia von der Vettern, señaló: "Sigue siendo socio, pero no tendrá funciones. El tenía tratos que no eran apropiados, yo me enfrenté mucho, pero nunca supe de cuestiones de acoso. Vi chicas llorando y me acerqué, lei el mail (de Florencia Victoria), lo enfrenté y lo negó. Es fácil juzgar desde afuera, no podía patear el tablero y mandar todo a la mierda. Estoy arrepentida de no haber hecho más, pero no pude hacer más".