Las políticas tildadas de antiambientales del presidente brasileño Jair Bolsonaro pueden dinamitar el acuerdo de libre comercio Mercosur- Unión Europea, que aún debe ser ratificado. En medio de los incendios en el Amazonas, la Comisión Europea advirtió que si Brasil provoca un cambio climático será "complicado" un acuerdo, mientras desde el Gobierno reconocieron el temor a la pérdida del consenso.

"Si se fracasa a la hora de hacer esto, creo que hará que el proceso de ratificación sea complicado", puntualizó la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, en una conferencia en el centro de estudios Bruegel, en Bruselas. Esta es la primera vez que el bloque hace una declaración al respecto, luego de que Francia e Irlanda le hubieran advertido a Bolsonaro que bloquearían la votación del acuerdo en la Eurocámara por haber ignorado "sus compromisos medioambientales".

Fuentes gubernamentales consultadas por BAE Negocios dijeron que el riesgo de perder el acuerdo existe. "Seguro que es así; ahora ya no es sólo apertura versus proteccionismo. Ahora es civilización contra barbarie. Los agricultores franceses deben estar tirando fuegos artificiales", relataron con ironía las fuentes.

Por si fuera poco, todavía no existen los listados de desgravación arancelaria de productos, no se conocen las excepciones en el Mercosur, ni el contenido del capítulo de Servicios y compras gubernamentales. "Los textos completos de la UE no están. Falta la lista de desgravaciones arancelarias, no sabemos las excepciones en el caso Mercosur; no sabemos los compromisos en materia de servicios", fue el detalle brindado por técnicos del universo fabril, nucleados en la Unión Industrial Argentina.