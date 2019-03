En el corazón del barrio porteño de Villa del Parque, sobre la calle Cuenca, se ubica Del Parque Shopping. Fundado el 5 de octubre de 1995, este año iba a cumplir 24 años, pero lamentablemente cerrará sus puertas el próximo 30 de junio. No pudo resistir a la crisis y ahora están por perderse 200 puestos de trabajo.

Cuenta con tres niveles y uno de estacionamiento, tiene 54 locales, pero trece están desocupados. En forma directa trabajan treinta personas y si se cuentan los empleados de los locales, la suma asciende a los 200 trabajadores que en tres meses se quedarán sin empleo.

Marcelo Chame, gerente general del shopping, le explicó a BAE Negocios que "los accionistas ya no pueden seguir cubriendo las pérdidas para que siga operando, no tienen más espalda. El shopping tiene dos balances en rojo, pero en el último año y medio la situación empeoró sustancialmente. El centro comercial no pertenece a ninguna cadena y no tiene la escala que le permita sobrevivir a la situación actual".

Los accionistas perdieron más de $10 millones en el último tiempo y no pueden seguir. Chame señaló que "a la baja de ingresos se suma el aumento exponencial de los costos. Los dueños quieren hacer un cierre prolijo, no quieren dejar de pagar sueldos, quieren cumplir con todo, pero ya no tienen manera de financiar semejante situación".

Hace más de diez años, junto a una cadena de cines, se invirtió en el lugar para mejorarlo, pero no alcanzó. "La situación económica hizo que el efecto que lo que queríamos hacer, no se notase y el declive continuó. En ese momento se analizó la posibilidad de incorporar un socio. Lo único cierto es que el 30 de junio cierra el shopping y no se sabe el destino del terreno", dijo Chame.

Los actuales propietarios tiraron la toalla, no resisten tantas pérdidas. Sin embargo, hay algunos interesados que estarían negociando para seguir con el shopping y otros tienen diferentes planes para la propiedad.

El alza de costos los perjudicó notablemente. Chame hace una cuenta rápida. "Los alquileres dependen de muchos factores, pero en promedio un local cuesta $50.000, eso incluye alquiler, fondo de promoción y expensas. Pero de ese total, $35.000 son para expensas. No se puede seguir con un ingreso de $15.000".

La caída de ventas en shopping ya supera los dos dígitos, pierden tráfico, venta de unidades y están atravesando un duro momento. Las grandes cadenas que tienen varios, tienen más respaldo para aguantar, para los más chicos, se complica.

Sumado a la baja del consumo y las subas de los costos, en enero de 2018, Del Parque Shopping perdió uno de los predios que le alquilaba al Estado para el estacionamiento de sus clientes. El Estado los recuperó para hacer la terminal de la línea del tren San Martín. Si bien se espera que en octubre de este año se libere ese predio, desde hace más de un año el shopping no cuenta con esa porción de tierra.

Entre las principales marcas que están en el shopping de Villa Del Parque figuran desde Grimoldi y Mimo que están casi desde lo inicios, hasta 47 Street, Caro Cuore, Kevingston, Mostaza, Yenny, entre otras.