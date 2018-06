La devaluación del peso que, desde principios de año alcanza el 50%, comienza a modificar la realidad de los desarrolladores inmobiliarios que utilizan el sistema de financiamiento desde el pozo.

En el último mes y medio las empresas del sector viven en carne propia la reacción del público por la escalada del dólar, que ayer cerró a $28,43. "Siempre, cuando hay un movimiento brusco del dólar, se nota un freno en lo inmediato. El mes pasado muchas de las operaciones en proyectos desde el pozo que estaban por cerrarse se terminaron cayendo", le explica a BAE Negocios, el desarrollador Iván Comer.

El ejecutivo agrega que posiblemente la nueva suba que está teniendo la moneda estadounidense por estos días va a generar mayor incertidumbre y va a profundizar el parate aunque indica que una vez que el panorama esté más claro el mercado reaccionará rápidamente.

En cuanto a aquellos que ingresaron en un proyecto el año pasado y comenzaron a pagar cuotas para tener su vivienda, Chomer asegura que cada cliente tiene una realidad particular. "Los que ya tienen los dólares atesorados y van pagando las cuotas no tienen problemas pero los que tienen pesos sí la tienen más complicada. No es tan fácil salir de un proyecto una vez que entraste: la mayor parte de las personas que lo hacen pierden el dinero que ya invirtieron". A criterio del ejecutivo, la caída de la demanda de créditos hipotecarios también está golpeando a los proyectos desde el pozo.

Ante este panorama, los desarrolladores tienen que recalcular. Por un lado, comienzan a seducir más a los inversores que buscan poner la vivienda en alquiler y no tanto al cliente final. Por otra parte, empiezan a diversificarse aún más: ya no sólo piensan en productos para la clase media sino que apuntan sus cañones al segmento premium, un cliente que no recurre a créditos hipotecarios ni se preocupa tanto por la suba del dólar.

Por su parte, Gastón Mazzei, Gerente General de Mazzei Propiedades, indica que "sin dudas la fluctuación del dólar afecta de forma directa al mercado, y como consecuencia actualmente se encuentra un poco retraído. En cuanto a lo que es proyectos que ya están lanzados, en tenemos algunos pesificados que están con el valor-cuota fijos. Esto nos permite tener valores estáticos y ayuda a que aquellos que tienen una suma de dinero parada para que no pierda su valor. En su mayoría son loteos o proyectos que están en las primeras etapas de obra".

En relación a los proyectos nuevos, el directivo asegura que el dólar los afecta de forma directa. "Resulta difícil trazar una lÍnea en el tiempo de precios porque no se mantienen los valores de obra y suele ser complicado atraer inversores en esa situación. La suba de los precios no permite proyectar en pesos a lo largo del año y eso sin dudas es algo que dificulta el avance de las obras y las ventas de proyectos".

En la consultora Reporte Inmobiliario indican que en 2018 los precios seguirán mostrando un comportamiento ascendente. Las propiedades registrarán una aumento en dólares que rondará entre el 13% y el 15 por ciento.

Lo cierto es que la suba constante del dólar le está trayendo varios dolores de cabeza tanto a compradores como a vendedores. Por caso, un departamento de dos ambientes y 50 metros cuadrados, que cotizó a u$s130.000 en abril de 2018, en diciembre de 2017, el mismo inmueble, valía 124.000 dólares. Con la suba de la divisa estadounidense, los ahorristas que planeaban convertir sus pesos a dólares para pagar la propiedad, debieron hacerse de un gran diferencial ya que ese departamento, cuyo valor equivalente en pesos, a principios de abril (con un dólar a $20,50) era de $2.670.200, hoy asciende a $3.696.000.