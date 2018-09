Como consecuencia de la caída de las ventas, la quita de subsidios y la competencia que le representan las aerolíneas low cost, la empresa de transporte Flecha Bus presentó un pedido de apertura de concurso preventivo.

En un comunicado, la compañía de transporte de pasajeros informó que "esta medida no afecta en ningún aspecto la presentación de los servicios que se seguirán brindando con total normalidad".

Flecha Bus cuenta en la actualidad con más de 2.000 empleados y opera más de 135 destinos en todo el país.

El Gobierno oficializó tarifas "low cost" para ventas anticipadas de pasajes de micros a mediados de agosto, con la promesa que se podría viajar a Mar del Plata por $25; a Córdoba por $43; a San Luis por $48 o a Bariloche por $96, pero en el sector respondían que nadie los consultó al respecto.

Días después las propias empresas aclararon que sólo se venderían boletos con precios especiales para cuatro butacas por micro y que, en promedio, los precios podrían bajar un 60%. Agregaron que las tarifas no regirán para temporada alta.

Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de larga distancia (CELADI), aclaró que "para tener tarifas de bajo costo, hay que tener bajos costos y hoy tenemos más egresos que ingresos. Tenemos que cambiar las reglas de juego. Este anuncio genera expectativas en la gente que no va a poder encontrar estos valores. Los precios no fueron consensuados con las cámaras. Nos enteramos por el Boletín Oficial, es muy preocupante, no habla de planificación, sino de reacción frente a la eliminación del piso del transporte aéreo".