La soja avanzó un 0,2% a u$s 314,72 la tonelada en el mercado de Chicago. En tanto, el maíz subía un 0,3% a u$s 132,56 y el trigo operaba casi estable a u$s 195,66. Los futuros de soja cerraron el miércoles con alzas por tercer día consecutivo en el mercado de Chicago por renovación de contratos, extendiendo la recuperación de los precios tras bajar a mínimos de 10 años en la apertura de la semana.