El mundo de las franquicias sigue ganando adeptos. A la hora de crecer, las marcas eligen otorgar para franquicias para poder expandirse sin tener que contar con una inversión propia detrás. Del otro lado del mostrador, los franquiciados saben que no es lo mismo iniciar un negocio sin el respaldo de una marca conocida y exitosa. La marca más buscada en los últimos 12 meses fue Rapipago, justamente la que empresa que cuenta con más locales ya franquiciados, un total de 4000.

Si bien los rubros de gastronomía y servicios, son en general, los más consultados, hay también otros segmentos como Supermercados Días y espacios de capacitación como el Instituto Argentino de Peluquería y Belleza IAP. En épocas en las que las empresas ajustan sus plantas y hay más despidos y cuesta más conseguir un trabajo, se vuelve imprescindible capacitarse.

Susana Perrotta, presidenta de la Asociación Argentina de marcas y franquicias, cuenta: "Se nota un incremento en la búsqueda de franquicias, el año pasado se otorgaron 1.800 y este año llegaremos a las 2.000". Perrota es dueña, junto a su socio, de Fisk Argentina, un instituto de inglés con 31 años en el país que ya otorgó 50 franquicias en todo el país. En su caso, si bien con $250.000 se puede acceder a abrir un local con su marca, cuenta que es muy difícil acceder a habilitar un local de este tipo en sueño porteño.

Roberto Russo, es el director de la Guía Argentina de Franquicias, cuenta que hay más de 1.000 marcas que operan este formato, de las cuales un 92% son de origen nacional. "El sector genera 209.000 puestos de trabajo y la facturación representa el 22% de las ventas minoristas, que equivaldría a dos puntos del PBI nacional. Un total de 179 marcas argentinas exportaron sus conceptos a todo el mundo", dice Russo.

Una radiografía del sector en el exterior muestra que:"Argentina es líder en exportación de franquicias en Latinoamérica, existen 1750 puntos de venta en el exterior y están presentes en 62 países. El 45% de las más buscadas fuera de las fronteras es del rubro indumentaria, le sigue gastronomía con 23% y sobresale con un 13%, los negocios especializados. Los países con mayor presencia de marcas argentinas son Paraguay y Uruguay".

En épocas de plena ebullición, con sectores en crisis, caída de demanda, devaluación e inflación, se nota el impacto de los despidos. Mucha gente que sabe que no será fácil reinsertarse, busca abrir su propio negocio como alternativa. Justamente la marca Rapipago es una de las que menos inversión requiere. No supera los $100.000 por eso se convierte en una tentación. El segundo y tercer puesto del ránking de las marcas más buscadas lo tienen dos marcas de heladería Arlequín que pide $770.000 más IVA y Grido Helados que ronda el millón de pesos de inversión inicial. Si bien Rapipago tiene 80 locales propios y Arlequín Helados tiene 30, la marca Grido con presencia en varias provincias no tiene ni un solo local propio.

En general, el ranking de las 10 marcas más buscadas, sólo tiene tres opciones que superan los $400.000 de inversión inicial, el resto arranca en los $100.000. Dato que muestra que muchos con indemnización en mano o algunos ahorros, salen en busca del sueño del negocio propio. La mayoría pide compromiso y dedicación full time.