Hace dos semanas, Apple confirmó el lanzamiento oficial del iPhone 14 y 14 Pro. Los beneficios que traen estos nuevos dispositivos son múltiples: mejoras sustanciales en la cámara, ayudar a personas que se encuentren en estado de emergencia, sensores de temperatura y funciones perfeccionadas en lo que respecta al audio en AirPods Pro 2.

El modelo "normal" tiene diferencias con el "Pro", principalmente en el sector de la pantalla y cámara. "En cuanto a la duración de la batería, ninguno de los modelos de iPhone 14 o 14 Pro que probé duró significativamente más que sus predecesores", explicó una columnista del portal The Wall Street Journal. Sin embargo, dejando de lado las características de cada uno, los problemas comenzaron a aparecer en el sistema operativo.

La compañía anunció, cinco días después de lanzar el iPhone 14, que a la par llegaría una nueva actualización: iOS 16. Con el fin de corregir la misma lista de problemas de seguridad que iOS 15.7, dicha confirmación acaparó la atención de los usuarios Apple: respuesta de seguridad rápida, claves de paso, mensajes no enviados, modo de bloqueo y verificación de seguridad. Pero, ¿hay problemas a la vista?

iPhone 14

Según menciona Forbes, "Apple lanzó iOS 16.0.1 específicamente para abordar problemas de migración de datos, autorización y fotografías con la gama". Aunque, el martes confirmaron desde la compañía que surgieron "problemas adicionales con iMessage y FaceTime". Ante dicha situación, indicaron que "es posible que iMessage y FaceTime no completen la activación en el iPhone 14 y el iPhone 14 Pro". Es decir, puede haber más problemas una vez descargada la nueva actualización (iOS 16.0.1). ¿Cuáles son?

Tal como indica el sitio de noticias, podrían relacionarse a las siguientes cuestiones:

No podés recibir llamadas de iMessage o FaceTime .

. Ves una burbuja de mensaje verde cuando envías un mensaje a otro usuario de Apple, cuando en teoría debería ser azul.

cuando envías un mensaje a otro usuario de Apple, cuando en teoría debería ser azul. Las conversaciones en "Mensajes" se muestran en dos hilos separados (siempre fue en un hilo).

(siempre fue en un hilo). Los destinatarios ven sus mensajes provenientes de la cuenta incorrecta.

En paralelo, Apple comunicó a través de un documento por qué los usuarios deberían actualizar a iOS 16.0.1 "para resolver esto", aunque surgen otros dos inconvenientes:

Dichos errores no se enumeran en las notas de la versión de iOS 16.0.1 Apple sugiere pasos de copia de seguridad, en caso de aparecer la opción "todavía tengo problemas" después de la actualización.

Qué pasa con iOS 16.0.1

Apple confirma que "no hay arreglos oficiales actuales y que el personal de soporte no debe 'crear un [caso] de reparación para el problema'". El curso de acción recomendado también es diferente: "'Conéctese a Mac o a una PC con iTunes' en el proceso inicial de incorporación de iOS cuando se le solicite que se conecte a una red Wi-Fi y luego regrese a la pantalla anterior e intente nuevamente en Wi-Fi hasta que la activación se realice con éxito", dice el informe de la compañía al que accedió el portal https://www.macrumors.com/.

Desde el sitio web, explicaron que no tienen una respuesta por parte de Apple, pero "recomendaría encarecidamente a los propietarios de iPhones más antiguos que opten por iOS 15.7 en lugar de iOS 16, que actualmente es un basurero para iPhones de todas las edades".

iOS 16 problemas

Quien también notificó sobre problemas en su iPhone 14 fue el youtuber Luke Miani. Halló inconvenientes cuando se usa la cámara principal en aplicaciones de terceros y en la estabilización de imagen óptica, la cual no funciona correctamente y produce que el lente se agite violentamente. "Una sorprendente cantidad de personas dijeron que también habían experimentado esto en sus Pros y Pro Maxes", explicó.

Miani encontró daños en la propia cámara de su celular y en seguida notó que el lente no enfocaba. "Simplemente, no enfocaba las cosas que estaban cerca, incluso en la aplicación de cámara de archivo", señaló. Este lunes, informes de usuarios de Apple notificaron que la nueva cámara principal de 48 megapíxeles no puede tomar fotos y videos en aplicaciones de terceros como Instagram, Snapchat y TikTok.

Apple trabaja en una solución

Bloomberg asegura que Apple ya se encuentra trabajando en una solución para la falla de la cámara en los modelos iPhone 14 Pro y Pro Max. ¿Llegará iOS 16.0.2? Muy probablemente, la próxima semana.

Sin embargo, cuanto más tarde llegue la solución, más iPhones 14 entrará en reparación o serán reemplazados. Es por eso que desde Snapchat también se han sumado a la búsqueda de resolver dichos inconvenientes. Estamos "trabajando directamente con Apple" en una solución después de que se descubrió que su aplicación, junto con Instagram, TikTok y otros, se vieron afectados por el problema.

Lanzamiento iPhone 14

De todas formas, desde Forbes remarcan que "las correcciones de errores dedicadas suelen ser versiones de puntos menores, por lo que iOS 16.0.3 y 16.0.4 bien podrían llegar antes que iOS 16.1, que actualmente se encuentra en prueba beta". Por ende, los usuarios de iPhone deberán tener en cuenta la gran cantidad de notificaciones de actualización para el transcurso de las próximas semanas.

Precio del iPhone 14