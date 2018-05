A la hora de entrar a un supermercado hay que tener en cuenta varias recomendaciones para poder comprar de manera más eficiente.

Revisar con lupa el tamaño de los envases y controlar en las etiquetas el precio por kilo y por litro. En épocas de ajustes, las marcas disimulan los cambios y ofrecen menor cantidad a igual precio.

Mirar la góndola completa, porque lo que está a la altura de la vista es siempre lo más caro y a medida que se baja la mirada se encuentran los productos de segundas y terceras marcas que son más económicos.

Recordar que en el caso de las etiquetas propias, en su mayoría se trata de artículos producidos por primeras marcas.

Las cadenas de supermercados varían sus precios, de acuerdo al barrio en el que están. Si en el vecindario no tienen competencia, el precio será más caro. Si hay algún competidor, buscarán ofrecer un valor menor, en algunos casos. En épocas de remarcación hay que controlar muy bien que el precio que está en la góndola sea el mismo que se cobra en la caja. Justamente la cadena de supermercados Carrefour, atenta a los reclamos, lanzó un compromiso: si el precio del producto en góndola es menor al que se le quiere cobrar en la caja, ofrece dos veces esa diferencia. Por ejemplo: si un producto esta marcado a $10 y en la caja se pretende cobrar $14, la cadena francesa le devolverá $8. Este no es el único compromiso que ofrece, aunque no lo publicite, sigue vigente: "El precio más bajo o le devolvemos la diferencia".

En momentos en los que se usa la tarjeta hasta para financiar alimentos en el supermercado, es mejor o abonar en un pago o controlar que las cuotas sean fijas o sin interés. Caso contrario, consultar al cajero cual es la tasa que cobra el banco, para saber si es conveniente. Algunas estrategias que usan los supermercados es utilizar música fuerte para apurar la compra o música suave, si se busca una compra pensada y relajada. Otra estrategia de las cadenas es hacer que los carritos sean pesados y vayan hacia la derecha, para tardar más frente a la góndola y porque justamente los productos más caros, se ubican en la derecha.