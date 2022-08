"El fútbol da revancha". La camiseta que Diego Armando Maradona usó durante la final contra Alemania Federal en el Mundial México '86 regresó a manos argentinas y la volverán a traer al país. Estaba en manos de Lothar Matthaus, rival alemán de ese partido con el que "el 10" intercambió su casaca y con quien luego se hizo muy amigo. El ex futbolista decidió donarla a la colección de Marcelo Ordás, y este jueves hizo la entrega.

Gracias a la devolución de Lothar Matthaus, Argentina verá la llegada de una de las dos camisetas más importantes de D10s: la otra es la que vistió en el partido contra los ingleses en 1986, la cual se vendió en un remate a un monto de 9,2 millones de dólares a un emisario de Medio Oriente. Ordás, reconocido coleccionista de elementos del fútbol argentino, participó de esa subasta pero se quedó con las ganas. Sin embargo, ahora remarcó que "el fútbol da revancha" y se mostró muy agradecido por el gesto de Matthaus.

La camiseta de la final. Foto: AP

El regreso de la camiseta de Maradona del 86

Luego de una ceremonia llevada a cabo en la sede de la Embajada Argentina en Madrid, de la que participó a modo de anfitrión el embajador Ricardo Alfonsín, la casaca quedará exhibida en el Museo Legends de la capital española. Ordás confirmó que tras la muestra, dentro de un mes, volverá a la Argentina.

"Va a volver a casa ahora, en un mes, para que la puedan ver los argentinos", aseguró el coleccionista. "Es importante tomar dimensión de estos patrimonios mundiales, que en este caso tiene una connotación argentina", dijo a ESPN.

Transcurrida la entrega oficial, Matthaus, el dueño legal de la camiseta de Diego Maradona, explicó: "Se puede comprar todo con dinero, pero al final decidí obsequiar esta camiseta a todo el pueblo argentino".

"Cuando pienso en Diego me acuerdo de una amistad muy profunda. Nos vimos muchas veces y hoy no puede estar. Nos entendíamos sin muchas palabras. A veces hablábamos de fútbol y otras tomábamos una cerveza y listo", rememoró el alemán.

Marcelo Ordás y Lothar Matthaus, junto a la camiseta que donó el alemán

En esta misma línea, el ex futbolista recordó: "En el 88 jugamos juntos en el partido homenaje a Platini en Sevilla. Le di un pase de gol y después pasamos una noche inolvidable".

El coleccionista argentino Marcelo Ordás comenzó a impulsar una movida para conseguir exponer alguna de las camisetas de Diego Armando, y tuvo un final feliz. Ordás destacó la "generosidad del alemán", con quien intensificó las negociaciones tras "el traspié en Londres" en la subasta de la camiseta que usó Diego ante Inglaterra.

“Esta reliquia tan importante va a tener un lugar perfecto en este museo. Diego Maradona ha sido solo una leyenda muy grande del fútbol. Era único, no cabe duda. En todo el mundo es reconocido Diego como leyenda y por eso me llena de orgullo estar aquí. Siempre ha sido un gran honor jugar contra él porque, sencillamente, era el mejor; no solo como jugador, también como ser humano, ha sido una persona muy importante para mí”, dijo Matthaus.

Ahora, en Madrid, el momento en el que Lothar Matthaus entrega la camiseta de la final de México 86. El emblema alemán se la entregó al argentino Marcelo Ordaz, el titular de Legends y el coleccionista de camisetas más Grande del mundo. @afa y @tapiachiqui participaron del evento pic.twitter.com/7cyORCm3hD — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) August 25, 2022

Ubicado frente a la Puerta del Sol en un edificio de siete plantas, en el centro de Madrid, el museo de las leyendas del fútbol contará desde ahora con la "mayor reliquia de la historia", según expresaron sus autoridades.

Por su parte, Ordas, es el dueño de Legends, que reúne la mayor colección privada de camisetas usadas del mundo: más de 5.000 y otros objetos como medallas, trofeos, pelotas y botines históricos.

Final de México '86

La camiseta que usó Diego Armando Maradona en la final de México 1986 regresará a manos argentinas. Este año, la casa de subastas Sotheby's remató la camiseta que usó Maradona en el encuentro de cuartos de finales ante Inglaterra, recordado por el famoso gol con su mano derecha.

Diego Maradona jugando en México del '86

Semanas después, el sitio de subastas Julien's puso a disposición la camiseta que El Diez usó en el último partido de México 1986. En aquella ocasión, Diego no marcó goles en el partido decisivo, pero fue quien asistió a Jorge Burruchaga en el gol consagratorio del conjunto que dirigía Carlos Salvador Bilardo.

Sin embargo, la polémica se encendió por la autenticidad de la prenda cuando Marcelo Ordas aseguró que no fue utilizada en juego. Esta vez, parece que al museo de leyendas llegaría la verdadera.

"No era de él. Es una camiseta que Diego le regaló a la familia del recordado relator Muñoz post Mundial 86. No es la que él utilizó en el Mundial, es una camiseta que se estima de protocolo. Está dedicada y firmada por Diego Maradona, pero no ha sido utilizada y menos aún en el Mundial. Es un poco extenso explicarlo, pero técnicamente en la parte posterior, donde se encuentra el número en la espalda, se ve bien que no coincide la puesta del número con la camiseta de la época", explicó el coleccionista en diálogo con el programa La Mañana con Víctor Hugo por la AM 750.

Museo de leyendas del fútbol

En el museo de Madrid se exhibirán, entre otros tesoros, pelotas con las que se disputó la final del Mundial Uruguay 1930, una camiseta del club Alumni de 1901, un par de botines de la selección de Alemania del régimen nazi y la camiseta de Santos con la que Pelé ganó la Libertadores 1964.

También la casaca de Johan Cruyff el día de su debut en Holanda, la número 10 de Boca de Juan Román Riquelme con la que le ganó a Real Madrid en la Copa Intercontiental 2000, la camiseta de Claudio Caniggia en la victoria sobre Brasil en Italia 1990 y la de José Luis Brown en la final de México '86.